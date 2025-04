Red Hat 'blijft zich inspannen voor opensourcesoftware' ondanks RHEL-paywall

Red Hat blijft zich inspannen voor opensourcesoftware, maar gaat de plannen rondom beperkte beschikbaarheid van RHEL niet intrekken. Dat zegt het bedrijf in een eerste reactie op de ophef die ontstond na vorige week, toen bleek dat Red Hat zijn Enterprise Linux achter een paywall wil zetten.

Mike McGrath, de vicepresident van Core Platforms Engineering bij Red Hat, schrijft in een blogpost dat het bedrijf zich wil blijven inzetten voor opensourcesoftware en -licenties als GPL. Red Hat Enterprise Linux, of RHEL, blijft volgens hem onder zo'n licentie beschikbaar. Tegelijk verandert het bedrijf niet van mening en blijft RHEL voortaan achter een paywall staan. Dat is volgens McGrath nodig, omdat andere ontwikkelaars RHEL vaak gebruiken als basis voor eigen distro's die zij vervolgens met winst doorverkopen. Het zijn juist die mensen, zegt hij, die het meest boos zijn op de paywall. "Deze vraag naar RHEL-code is oneerlijk", zegt McGrath. "Wij moeten mensen betalen voor al het werk dat ze doen."

McGrath noemt het ook 'categorisch onwaar' dat RHEL nu closedsourcesoftware zou zijn. "Er is een verschil tussen de binary en de broncoderepository van CentOS Stream", zegt hij. In die laatste worden RHEL-releases openbaar gemaakt 'waar iedereen het kan zien'. CentOS Stream is sinds 2020 geen rebuild van RHEL meer, maar de enige repo die is gebaseerd op RHEL.

Er is een verschil tussen distro's die eigen architectuur en compile flags toevoegen aan RHEL en distro's die enkel RHEL pakken, dat herverpakken en doorverkopen, zegt McGrath. Dat laatste noemt hij 'een serieuze bedreiging voor open source en opensourcebedrijven'. McGrath waarschuwt dat dergelijke praktijken 'de opensourcewereld terugwerpen naar dat van de hobbyisten en hackers'.

De blogpost is een reactie op een eerdere aankondiging van Red Hat. Het bedrijf zei vorige week dat het RHEL niet meer algemeen beschikbaar maakt, maar alleen verkoopt aan Red Hat Enterprise-klanten. Daarmee is CentOS Stream nog de enige beschikbare RHEL-repo. Dat heeft grote gevolgen voor alternatieve distro's zoals Rocky Linux of AlmaLinux, die allemaal gebruikmaken van RHEL en die zichzelf ook presenteren als alternatieven voor CentOS en RHEL. Rocky Linux zei eerder al dat het denkt dat de beslissing geen grote gevolgen heeft voor de toekomst van het besturingssysteem. Rocky Linux zegt dat het weliswaar niet meer geautomatiseerd kan werken, maar dat het een langetermijnstrategie opstelt die rekening houdt met de beperkte beschikbaarheid.