KPN begint uitrol Box 12-update die netwerkuitval moet oplossen

KPN is begonnen met het uitrollen van een firmware-update voor de Box 12-modem. Die update moet onder meer willekeurige reboots en vastlopers tegengaan, die bepaalde gebruikers ondervonden in de voorgaande SGEJ10000448-firmware-update.

KPN meldt op zijn forum dat de uitrol op 1 februari is begonnen. 'Zo goed als iedereen' ontvangt de update voor de aanvang van de Spelen in Beijing. De Olympische Winterspelen beginnen aanstaande vrijdag 4 februari. De update wordt alleen nog niet automatisch uitgerold naar Box 12-gebruikers met SuperWifi-punten of Experia Wifi-accesspoints in combinatie met meerdere ssid's. Dergelijke gebruikers kunnen de nieuwe firmware wel geforceerd installeren door het modem te resetten. Daarmee worden de verschillende ssid's samengevoegd. Deze kunnen opnieuw ingesteld worden via de webinterface.

De update lost eerder gemelde netwerkproblemen op uit de SGEJ10000448-firmware, die begin november verscheen. Verschillende gebruikers klaagden na die update dat hun verbinding veelvuldig wegviel en de Box 12 regelmatig herstartte. Volgens KPN is de update 'een grote verbetering in de verbrekingen'. De provider zegt dat slechts een kleine groep gebruikers last had van de verbindingsproblemen. KPN begon in december al met het aanbieden van rollbacks naar een oudere firmwareversie. De telecomaanbieder is daarmee gestopt nu de nieuwe update is verschenen.

De nieuwe update introduceert verder de optie 'Extra Wifi'. Daarmee kunnen gebruikers een extra wifinetwerk instellen, waarbij ze de mogelijkheid hebben om deze op te splitsen in 2,4GHz- en 5GHz-netwerken. Het is ook mogelijk om een van die twee frequentiebanden uit te schakelen. De feature staat standaard uit. Gebruikers kunnen Extra Wifi inschakelen via de webinterface van de Box 12-modem. De optie is niet te vinden in de KPN Thuis-app, zo meldt de provider.