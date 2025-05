Europese Unie vroeg vorig decennium wereldwijd meeste waterstofpatenten aan

De Europese Unie was in het vorige decennium wereldwijd goed voor de meeste waterstofpatenten. Binnen de EU was Nederland de op twee na grootste aanvrager van waterstofoctrooien. Daarnaast was er een flinke stijging in het aantal elektrolysepatentaanvragen.

De Europese Unie was goed voor 28 procent van alle waterstofpatentaanvragen, gevolgd door Japan met 24 procent en de Verenigde Staten met 20 procent. Dat blijkt uit een rapport van het Europees Octrooibureau EPO en het Internationaal Energieagentschap IEA. Nederlandse instellingen vroegen 3 procent van de wereldwijde octrooien aan. Van de EU-lidstaten vroegen alleen Duitsland en Frankrijk met respectievelijk 11 en 6 procent meer octrooien aan. België wordt niet in het rapport genoemd.

In Nederland is Shell de grootste aanvrager voor waterstofpatenten, met de focus op het produceren van waterstof op basis van aardgas en andere fossiele brandstoffen. Ook vroeg het bedrijf patenten aan om met hydrogen biobrandstoffen te kunnen verrijken. Shell vroeg in de onderzochte periode 63 patentfamilies aan. De Nederlandse tak van het Saudi-Arabische Sabic vroeg 39 patentfamilies aan en Philips vroeg 22 patentfamilies aan. De meeste patenten kwamen uit bedrijven gevestigd in Amsterdam, Den Haag en Eindhoven.

Voor het rapport keken EPO en IEA naar het aantal aangevraagde waterstofpatenten voor in de periode van 2011 tot en met 2020, waarbij een patent bij minimaal twee patentkantoren moest zijn aangevraagd. De meeste octrooiaanvragen hadden te maken met de productie van waterstof. Nu wordt waterstof nog vooral vervaardigd met fossiele brandstoffen. Bij de patentaanvragen waren er echter twee keer zoveel aanvragen voor lage-uitstootinnovaties tegenover innovaties op basis van bestaande productietechnieken.

Het milieu speelde dan ook een belangrijke rol bij de innovaties; bijna 80 procent van de aangevraagde octrooien had zorgen om het klimaat als reden voor het ontwikkelen van het patent. Dat is ook te zien in het aantal aangevraagde elektrolysepatenten, dat in 2020 een sterke stijging zag. Volgens de gegevens van EPO en IEA wordt Europa nu de aantrekkelijkste regio wereldwijd om te investeren in elektrolyseproductiecapaciteit.

Hoewel er meer patenten zijn in de productie van waterstof, zien de twee organisaties dat het aantal octrooiaanvragen voor eindgebruik nog tegenvalt. Er is nog wel groei als het gaat om waterstofauto-octrooien, voornamelijk in Japan, maar dergelijke groei is bijvoorbeeld nog niet te zien in de luchtvaartsector, energieopwekking en verwarming, zeggen EPO en IEA. Wel zijn er meer octrooien aangevraagd om staal te produceren zonder emissie-uitstoot.