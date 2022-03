Boston Dynamics start verkoop van Stretch-robot voor in magazijnen

Robotfabrikant Boston Dynamics is begonnen met het verkopen van zijn Stretch-robot. Deze autonome robot bestaat uit een arm met vacuümgrijper op een mobiel platform en is gemaakt om goederen te verplaatsen in warenhuizen. Stretch wordt vanaf dit jaar aan bedrijven geleverd.

De fabrikant zegt dat bedrijven als DHL, Gap, H&M en Maersk al klant zijn en een Stretch-robot hebben aangeschaft. Deze bedrijven mochten de robot ook al sinds de lente van 2021 testen. Doordat deze bedrijven al orders hebben geplaatst, krijgen andere bedrijven die nu een Stretch bestellen, hun robot pas vanaf volgend jaar. Hoeveel robots er al zijn besteld, meldt Boston Dynamics niet.

Stretch is gemaakt om goederen uit vrachtwagentrailers en containers te halen en deze binnen magazijnen en distributiecentra te verplaatsen. Boston Dynamics introduceerde de robot een jaar geleden. De robot kan verschillende dozen herkennen en verplaatsen, variërend van reguliere dozen van bruin karton, tot dozen met afbeeldingen. Stretch kan goederen optillen die maximaal 22,7kg zwaar zijn.

Stretch heeft een vacuümgrijper om dozen op te pakken en een camerasysteem waarmee de robot kan detecteren of hij bijvoorbeeld dozen heeft laten vallen en waarmee hij kan manoeuvreren. De robot hoeft volgens Boston Dynamics niet vooraf te zijn geïnformeerd over hoe groot de dozen zijn die verplaatst moeten worden, en maakt zelf alle beslissingen rondom het lossen. Stretch kan 'meer dan een dagdienst' draaien op een volle accu of maximaal zestien uur als de grotere accu wordt gebruikt.

Het mobiele platform heeft de grootte van een pallet en kan binnen enkele dagen geïnstalleerd worden in een magazijn. De robot maakt logistiek werk 'efficiënter en voorspelbaarder', stelt Boston Dynamics-ceo Robert Playter, en is daarnaast veiliger dan wanneer een mens het werk uit zou voeren.

Playter zegt daarnaast dat de eerder genoemde pilotpartijen aangeven verscheidene robots te willen kopen en verwijst naar een investering van DHL van 15 miljoen dollar waarmee DHL meer Stretch-robots zou willen kopen. Hoeveel robots het bedrijf daarmee koopt of hoeveel een Stretch kost, is niet duidelijk.