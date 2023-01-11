Gerucht: volgende Surface Duo-smartphone krijgt vouwbaar scherm

Microsoft stapt mogelijk af van zijn Surface Duo-ontwerp met twee losse schermen. Dat melden anonieme bronnen van het bedrijf aan Windows Central. Het bedrijf zou overstappen op een vouwbaar scherm voor de volgende Surface-smartphone.

Microsoft had in eerste instantie al een Surface Duo 3-ontwerp met twee losse schermen klaar, maar heeft die uiteindelijk geschrapt, claimt Windows Central. Deze geannuleerde dualscreentelefoon zou eind dit jaar zijn uitgekomen met dunnere schermranden, draadloos opladen en 'andere verbeteringen'. Microsoft werkt nu aan een Surface Duo met een vouwbaar scherm. Het bedrijf zou begonnen zijn met het verkennen van een vouwbaar ontwerp nadat de Surface Duo 2 werd ontvangen met gemengde reacties.

De exacte specificaties van Microsofts komende foldable zijn nog niet bekend. Er is volgens Windows Central ook nog geen concrete releaseplanning, waarmee het onwaarschijnlijk is dat de oorspronkelijk beoogde Surface Duo 3-release in de herfst van 2023 wordt gehaald. Bronnen zeggen wel dat het scherm van de volgende Surface Duo 180 graden gevouwen kan worden.

Het is niet bekend of de komende smartphone de Surface Duo-naamgeving behoudt, omdat het apparaat dus niet langer twee losse schermen krijgt. Intern zou het toestel wel bekend staan als de derde generatie Surface Duo. Microsoft zou verder werken aan de 'ecosysteemervaring' van Microsofts Android-telefoons en Windows-pc's. Het bedrijf zou zijn Android-line-up daarnaast verder willen uitbreiden en prototypes van een 'traditionele' smartphone met plat scherm hebben.

Microsoft Surface Duo 2
De Microsoft Surface Duo 2-smartphone met twee losse schermen

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 11-01-2023 08:48
66 • submitter: TheVivaldi

11-01-2023 • 08:48

66

Submitter: TheVivaldi

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Microsoft Surface Duo 2

geen prijs bekend

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Reacties (66)

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darkshadw 11 januari 2023 09:29
Een scharnier is naar mijn idee toch nog het best in deze tijd. Het is wel een leuke nieuwe technologie, maar voor telefoons niet echt. Een scharnier is te repareren, maar een vouwbaar scherm niet echt. De levensduur is daarom ook hoger.

Ik ben er denk ik gewoon niet zo een voorstander van.

Het heeft ook zijn voordelen, een groter scherm, maar toch blijf je die naad zien.
Ootje70 @darkshadw11 januari 2023 09:43
Een vouwbaar scherm werkt ook met een scharnier :-) De naad valt in het dagelijks gebruik wel mee. Je ziet het meer als je er op let dan als je er mee werkt. Op zich blijken de schermen van foldables net zo duurzaam als gewone schermen en zo duurzaam als die van de Duo 2. Het oppervlakte is wel kwetsbaarder maar bij gewoon gebruik valt ook dat naar mijn ervaring in de praktijk erg mee. De USP is natuurlijk een relatief klein toestel dichtgevouwen wat een kleine tablet wordt bij openvouwen, vooralsnog moet je dan de naad als lief nemen, of niet en dan kun je altijd een kleine tablet erbij nemen, of niet.
darkshadw @Ootje7011 januari 2023 09:55
Is het dan ook nog makkelijk te repareren? Of moet het hele scherm vervangen worden mocht de scharnier kapot gaan?
djunicron @darkshadw11 januari 2023 10:13
Hangt er van af wat er stuk gaat. Je kan bij Samsung nog wel bij het scharnier, als het aan die kan mechanische schade is kan je wel alleen daar ingrijpen. Het probleem is alleen dat je bij b.v. de Fold 3 dan weer het scherm niet los kan kopen omdat het aan de buitenrand op een speciale manier aan de behuizing is vastgemaakt. En in die behuizing zit het scharnier al weer vast. Het scherm is daarnaast bekleed met koper achter de digitize als koelelement en om het scherm meer integriteit te geven, dus in de praktijk vervang je het ding bij serieuze schade alsnog helemaal.

Bij de nieuwe versies is het een ander scharnier geworden, waar je meer aan zou moeten kunnen doen, maar ook daar is het scherm eigenlijk niet normaal los te krijgen vanaf de voorkant.

Geen idee hoe dat MS zit, waar dit artikel over gaat, maar met al dat glas en hoe toestellen verlijmd worden is repareren gewoon niet echt goed te doen. Maar eerlijk gezegd denk ik ook niet dat je scharnier als eerste kapot zal gaan. Het zijn vrij elegante oplossingen die stofdicht zijn bij doorlopende scherm constructies, heel anders dan bij b.v. een laptop. En dat was nou juist de stijl en een zwak punt van de Duo 2. Als ze dus de andere telefoonmakers achteraan gaan, zou de nieuwe Duo juist een veel beter scharnier design kunnen hebben achter een doorlopend vouwbaar scherm.
darkshadw @djunicron11 januari 2023 10:38
Oh, dat geeft me al iets meer hoop. Ik vindt het wel jammer dat alles vast wordt gelijmd in deze tijd. Is nergens voor nodig aangezien je het ook gewoon vast kan klikken, maar goed.

Ik heb hoe dan ook wel veel interesse in dit nieuwe toestel, maar ik vindt de lijn zo zichtbaar bij de Fold 4. Laten we hopen dat dat dan minder is met de nieuwe van MS.
djunicron @darkshadw11 januari 2023 10:45
De montage met alle extra lagen materiaal en speciale lijm die ze bij Motorola en Samsung gebruiken zijn redelijk complex en helaas wel nodig. Ze maken die kosten niet omdat ze dat zo graag willen.

Probleem zit vooral in dat de gebruiker aan de behuizing gaat trekken er niet zomaar schroeven gebruikt kunnen worden, of dat je die gaat zien. Je wilt ook niet dat je je scherm opent en deze dicht blijft zitten en je de behuizing los trekt van het scherm af.

Bij de eerste generatie toestellen was de lijn naar mijn mening ook te aanwezig, zeker na een paar maanden gebruik. Maar bij de Fold 4 is het al een stuk beter? De Motorola razr van 2022 was ook al behoorlijk goed op dat vlak. Vind de plastic soort gloss die het heeft eigenlijk visueel storender.

Ben in dat opzicht wel een beetje bang met was MS gaat doen met de nieuwe Duo. Verwacht eigenlijk dat die onder gaat doen voor dergelijke kleine flip telefoons...
WillySis @darkshadw11 januari 2023 13:36
Een klikverbinding is niet waterdicht. Met een lijmlaagje kan je wel gemakkelijk een waterdichte verbinding maken. Met een combinatie van verwarmen en het juiste oplosmiddel is een lijmverbinding ook los te maken. Accu's worden vaak vastgelijmd omdat die wat uitzetten en krimpen kunnen ze niet strak in de behuizing kunnen worden gepropt.
darkshadw @WillySis11 januari 2023 22:20
Maar waarom moet alles waterdicht zijn?
WillySis @darkshadw12 januari 2023 12:05
Zeker voor telefoons is waterdicht wel belangrijk. Het hoeft nog niet tegen onderdompeling te kunnen, maar minimaal spatwaterdicht is in de praktijk toch wel nodig. Ik heb ook al heel wat telefoons gezien die vol vocht zaten nadat die tijdens het sporten in een broekzak of achter in het wielershirt zaten. Daarvoor is spatwaterdicht niet eens voldoende.
Ootje70 @darkshadw11 januari 2023 10:25
Zoals @djunicron al aangeeft zal alleen de scharnier repareren lastig zijn, nu heb ik daar niet veel verstand van. De scharnier zelf zal echter niet zomaar kapot gaan, die is afgeschermd en gemaakt van sterke en 'duurzame' materialen. Die van de DUO is echter wel open...

[Reactie gewijzigd door Ootje70 op 3 augustus 2024 21:14]

sanderkoop @darkshadw11 januari 2023 13:37
Net mijn Zflip4 laten repareren (scharnier probleem nadat ik hem had laten vallen). Inderdaad, hele scherm + scharnier vervangen.
disjfa @darkshadw11 januari 2023 09:58
Ik ben ook van mening dat de oplossing van de eerste twee beter zijn, maar als verkopen dat tegenspreken is het ook logisch dat ze de andere optie proberen.
darkshadw @disjfa11 januari 2023 10:02
Winst is natuurlijk waar alles om draait bij dit soort bedrijven. Innovatie verkoopt goed, alleen vindt ik het jammer dat ze dan bijvoorbeeld niet 2 versies uitbrengen. 1 met vouwbaar scherm, 1 zonder.
Misschien gaan ze dat doen, maar ik ben bang van niet.
84hannes @darkshadw11 januari 2023 10:40
Een scharnier is te repareren, maar een vouwbaar scherm niet echt. De levensduur is daarom ook hoger.
Ik heb nu voor het eerst een "waterdichte" telefoon en ik denk niet dat ik nog terug wil. Niet dat ik ooit serieuze waterschade heb opgelopen (mijn Blackberry heeft een confrontatie met een toiletpot en het daarna grondig schoonmaken overleefd) maar ik merk dat ik me nu veel minder druk maak. Nu wil ik nog een scherm dat niet krast of breekt, en geen connectoren waar steeds stof in blijft zitten (al vind ik het rendement van draadloos laden nog te slecht). Totdat dat mogelijk is met een betaalbare vouwbare telefoon (twee schermen of een enkel vouwbaar scherm) blijf ik met een "candybar" rondlopen.
fl2001 11 januari 2023 09:13
Zo een vouwscherm lijkt mij best wel wat, maar om nou daar 1000+ euro voor te betalen, nou nee.
Blokker_1999
@fl200111 januari 2023 09:34
Het nadeel van early adopter te zijn. Ik zit ondertussen al op mijn tweede Razr telefoon met een vouwbaar scherm, al had ik liever mijn originele blijven gebruiken, en zou niet meer terug willen naar de grote telefoons die ik daarvoor had. Geef het enkele jaren en de prijs daalt vanzelf wel. Dat is zo met alle technologie, en dat lijken mensen telkens weer te vergeten.
Verwijderd @Blokker_199911 januari 2023 09:53
Ben toch bang dat vouwbare telefoons helaas een gimmick blijven zoals 3D televisies toentertijd.

Aan de andere kant, geen verlies als het toch doorzet.
arjandijk162 @Verwijderd11 januari 2023 12:38
Een vouwbare telefoon is echt een praktische toevoeging. Dubbele schermruimte in een kleinere verpakking. Succes is afhankelijk van de uitwerking en prijs, maar het voordeel is zo evident dat de succesvolle toepassing vanzelf volgt
ilfamo @arjandijk16211 januari 2023 12:41
Wat Oppo liet zijn met een oprolbaar scherm spreekt me meer aan.
arjandijk162 @ilfamo11 januari 2023 12:42
Zelfde verhaal toch? Meer scherm in minder verpakking
ilfamo @arjandijk16211 januari 2023 13:50
Maar geen vouwen in het scherm
rko4u @Verwijderd11 januari 2023 10:11
Ik denk dat deze devices best potentie hebben, maar juist voor het middensegment prijsniveau. Maar dat lijkt me een beetje kip en ei scenario.
mhnl1979 @Verwijderd11 januari 2023 10:37
3D Televisies zijn anders weer helemaal terug volgens de CES :-)
En dat vind ik persoonlijk erg leuk.
witchdoc @Blokker_199911 januari 2023 09:38
nou, telefoons zijn de laatste x jaar anders alleen maar duurder geworden.
djunicron @witchdoc11 januari 2023 10:19
Mwah, in het top segment wel, maar er zijn nog altijd genoeg telefoons te vinden, ok, vooral van Chinese merken, met high end SoCs voor rond de 300 euro? Ok, soms is het een chip van een half jaar oud en is er al een nieuwe versie, maar je kan nog steeds heel goede toestellen krijgen onder wat de instap iPhone kost of de nieuwste Galaxy.

En als je dan iets kiest met een extreme camera of vouwbaar scherm, of een flagship van groot merk, tja, dan is dat zeker een behoorlijke prijs en inderdaad alleen meer gestegen de afgelopen jaren, maar die lijn zit er al jaren in. Een vouwbaar scherm is een van de weinige grote innovaties, snap wel dat dat duurder uitpakt, ook alleen al kijkend naar wat er in zit onder de motorkap.
TomPlant0 @fl200111 januari 2023 09:31
Het is natuurlijk de vraag hoe intensief je het gebruikt. Daarnaast is het de vraag of apps nu wel met twee schermen kunnen omgaan. Dat schijnt met de standaard apps van Google redelijk prima te gaan, maar er zijn nog zoveel apps die er niet goed mee overweg kunnen. Als dit niet meer zo is, hoor ik het trouwens graag.
Buitenaerts @fl200111 januari 2023 09:32
Ik heb zelf een z fold 3, en ik vind het echt mega fijn vooral voor werk gerelateerde dingen. Wellicht een overweging waard voor mij om deze opvolger te nemen beetje afhankelijk van de specs die het toestel gaat krijgen.
Ootje70 @fl200111 januari 2023 09:49
Ik heb zowel mijn Flip en Fold 3 weggedaan toen na 7 maanden de screenprotectors het begaven. Verder bemerkte ik persoonlijk dat ik het, zeker bij de Flip na een poosje niet meer zo fijn vond elke keer het toestel open te moeten vouwen. Bij de Fold (zakelijk gebruik) had ik dat minder omdat je dan echt een groot scherm kreeg maar ik heb uiteindelijk besloten ze allebei weg te doen vanwege de problemen met de screenprotectors en de toenmalige houding van Samsung daarin. Heb nu een iPhone 13 Mini, die is net iets groter dan een opgevouwen Flip 3 en heeft dus een kleiner scherm dan een geopende Flip maar het scherm kun je gelijk gebruiken en dat bevalt mij toch beter.
Bomberman71 @fl200111 januari 2023 18:27
Probeer eens een flagship Iphone of beetje Android te kopen voor onder de 1000 euro ....
Succes daarmee.
HollovVpo1nt 11 januari 2023 09:39
Volgende Surface Duo suggereert dat de eerdere het goed genoeg gedaan hebben voor nog een lijn. Dat had ik niet verwacht.
Bomberman71 @HollovVpo1nt11 januari 2023 18:33
Nee hoor, het is MS en die kunnen ook met verlies gewoon blijven pionieren.
Die dingen verkochten voor geen meter, echt niet.
Net als Sony die meer als 10 jaar verlies leed op hun smartphones.

Niks nieuws ....

[Reactie gewijzigd door Bomberman71 op 3 augustus 2024 21:14]

hendrik_v 11 januari 2023 11:17
Ik heb een Surface Duo 2 en ben er best tevreden mee.

In mijn ervaring zijn de beide schermen best wel handig, maar enkel in een aantal omstandigheden zoals
  • 2FA login
  • wanneer je 1 app absoluut permanent open wil hebben
  • apps die daadwerkelijk goed designed zijn voor gebruik met 2 beeldschermen (jammer genoeg niet veel)
Voor de rest gebruik ik het toestel vooral omgeklapt met 1 beeldscherm.
logix147 @hendrik_v11 januari 2023 21:38
Is dat juist net niet onhandig met het camera eiland? Ik heb de 1th gen DUO en vind het fijn juist dat die helemaal sluit. Ook de prijs was leuk, duo2 is nog ruim over de duizend euro.
hendrik_v @logix14712 januari 2023 10:15
Ik heb em gekocht voor 960€ vorige zomer. De prijs was toen net significant gedaald. Wat camera eiland betreft: het valt wel mee wat ergonomie betreft, maar het ziet er niet mooi uit :-(. Ik ben sowieso geen fervente fotograaf; camera is niet zo belangrijk voor mij... ik had het liever gehad zoals bij de Duo 1.
gavinz 11 januari 2023 09:22
Ergens vind ik het wel jammer, ik vond het ontwerp eigenlijk best prima.
Ik gok dat het op lange termijn ook langer mee gaat dan een foldable
Bomberman71 @gavinz11 januari 2023 18:29
Je bent duidelijk niet op de hoogte. De DUO had issues en ook plastic dat snel begon te scheuren.
Kwam niet in de buurt van A klasse smartphones qua build quality een al zeker niet qua specs.
B_Swinkels @Bomberman7111 januari 2023 20:08
Dat valt reuze mee. Ja het plastic rondom de USB-C poort is wat fragiel en zal op den duur stuk gaan. Dat is ie bij mij na een naar ook. Maar met de softwareupdates en de update naar Android 12L vind ik het echt een fijne, fantastische zelfs, daily driver.
LurkZ 11 januari 2023 09:07
Rare redenatie.
Jouw iphone 14 is dus ook een gimmick omdat het scherm groter is dan dat van eerdere modellen?
Wat is je volgende eis? Uitvouwen tot een 70" tv?

Om uitvouwbaar het geld waard is enzo, dat beslist iedereen zelf. Maar het uitvouwbaar is zeker geen gimmick voor de mensen die graag een groter scherm hebben.
Voor de, ondertussen niche, groep die bij 4.3" zweert heeft het geen waarde.
DefaultError 11 januari 2023 10:01
Microsoft heeft voor de opvolger van de Surface DUO 2 een wijziging in het patent opgenomen. Een vouwbaar scherm die 360 graden kan draaien.

Microsoft heeft met de stap naar Android met bijbehorende app’s en progamma’s op OS’en vele mogelijkheden. Een ‘handsoff’ ervaring waarbij je van het ene apparaat naadloos kunt overstappen naar de ander is bijzonder wenselijk.

Krijgen ze dat voor elkaar tussen alle devices uit de ‘product line up’ en app’s, programma’s en verschillende OS’en.

Volgens mijn bevinding is een instap account in de cloud met maandbedrag nog altijd aan de prijzige kant voor een consument.
djneo-nl 11 januari 2023 10:05
Ik heb een poosje een Surface Duo gebruikt. ironisch genoeg ging er 1 scherm stuk.

Maar denk dat ik hem 80% gebruikte op 1 scherm en nooit iets heb gebruik op beide schermen tegelijk.
Vond de kracht juist dat ik 2 apps open kon hebben, natuurlijk zou dat met software kunnen, maar een een harde fysieke lijn maakte het wel meer duidelijk.

Wat ook fijn aan de hinge is dat die bijna 360 graden kan buigen, waardoor je dus de telefoon als een tent neer kan zetten om iets te kijken.
Xiranhi 11 januari 2023 13:01
Ik heb een tijd serieus overwogen een duo 2 te kopen. Wat me tegenhield is de prijs, maar eigenlijk het meest de camera hobbel achterop waardoor hij niet helemaal sluitend omvouwt.

De hoofdreden om hem wel te kopen zouden de twee schermen zijn. Twee losse schermen van glas. Geen plastic (of ultra thin glass met een plastic protector) met een vouw in het midden. Lekker breed als enkel scherm, maar de optie om bijvoorbeeld Hearthstone op een scherm te spelen en daarnaast nog wat anders te kunnen doen.

Als ze de duo 3 zo'n vouwscherm geven is voor mij de "sexy" er echt af. Liever iets dikker, met betere camera's en meer accu maar wel plat open te vouwen. En dan als kers op de appelmoes ook nog een toggle switch om slechts een scherm te gebruiken als je dat zou willen. (opengevouwen in je broekzak laten zitten, zonder dat constant twee schermen aan gaan bij notifications etc.)
jaquesparblue 11 januari 2023 09:26
Ik had laatst mijn Lumia 900 gevonden en nog eens gestart. Ik prefeer die UI nog altijd boven dat van Android.

MS is de laatste tijd flink aan het inzetten op het integreren van Linux binnen Windows middels de subsystem feature. En dan vraag ik me af of er geen markt zou zijn voor Windows phones met een Android subsystem?
himlims_ @jaquesparblue11 januari 2023 09:28
is dat niet mooie van android; vrijheid en aanpasbaarheid (wat mis ik dat bij iphone)

https://7labs.io/mobile/windows-phone-looks-on-android.html
mjz2cool @himlims_11 januari 2023 09:51
Maar wel beperkt tot wat er beschikbaar is, tenzij je zelf Android apps ontwikkelt. Ik heb voor Android nog geen enkele vervanging voor het startscherm gevonden die net zo fijn werkte als die van Windows Phone. Er zijn er zat die de ervaring benaderen, maar toch allemaal met missende functionaliteit of bugs.
Ik gebruik nu een iPhone, en heb nog nooit de neiging gevoelt om het startscherm te vervangen, die werkt gewoon prima. Lekker simpel zonder teveel poespas. Al mis ik nog wel het startscherm van Windows Phone.
Bij Android had ik juist altijd het idee dat ik teveel vrijheid had, en daardoor nooit tevreden was met de werking van het geheel.
sanderkoop @mjz2cool11 januari 2023 13:39
Ik mis WP. Zo jammer dat MS er te laat mee was. Had potentieel het beste mobiele OS kunnen zijn. Was het ook, behalve het gebrek aan apps & developers die er apps voor wilden maken.
Bomberman71 @mjz2cool11 januari 2023 18:30
Er zijn een miljoen manieren om op Android je startscherm aan te passen.
mjz2cool @Bomberman7112 januari 2023 07:35
Precies, en dat is nou net het probleem. Van al die manieren is er geen 1 die volledig aansluit bij je wensen.
Bomberman71 @mjz2cool12 januari 2023 09:53
Dan heb jij hele rare wensen.
Ik heb zowel iOS en Android en IOS komt niet eens in de buurt.
Hele basic features missen en met Android kan ik alles zo aanpassen zoals ik wil.

Vertel mij eens wat jij mist of niet kan ?
mjz2cool @Bomberman7112 januari 2023 11:18
Het feit dat alles aan te passen is bij Android gaf mij de neiging om dat ook te doen, ik had nooit meer dan een week hetzelfde startscherm. Elke keer kwam ik weer achter een nadeel waardoor ik weer ging zoeken naar een alternatief die dat oplostte, maar weer andere nadelen terugbracht.
Ook miste ik de live tiles van Windows Phone, maar er was ook geen startscherm app die dat echt goed nabootste. Widgets gebruikte ik bijna niet, want ze waren niet consistent qua vormgeving, en deden naar mijn idee teveel (niet alleen informatief maar ook interactief, en soms ook niet altijd up-to-date). Het feit dat ik voor dit soort dingen apps moest gaan downloaden maakte dat ik Windows Phone best wel miste.

Uiteindelijk ging ik een startscherm gebruiken die het van iOS nabootste, maar ook daar zaten weer bugs in, of bepaalde basic features achter een paywall, dat soort dingen.

Nu vind ik tussen alle opties voor Android en het startscherm van iOS toch die van iOS het fijnst werken, geen instellingen nodig, lekker simpel en informatief (widgets die aardig in de buurt komen van hoe live tiles werkten).

Nu is mijn ervaring met Android gebaseerd op Android 11, maar deze ervaring had ik elke keer dat ik weer terug naar Android ging vanaf Windows Phone (vanaf Android 2.3), en maakte dat ik toch weer naar Windows Phone ging. Het zou best kunnen dat het nu wel beter is en de drang om steeds alles aan te passen niet meer zo opgewekt wordt, maar voor sommige mensen kan de vrijheid van Android toch best een groot nadeel zijn.

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