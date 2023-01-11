Gerucht: volgende Surface Duo-smartphone krijgt vouwbaar scherm

Microsoft stapt mogelijk af van zijn Surface Duo-ontwerp met twee losse schermen. Dat melden anonieme bronnen van het bedrijf aan Windows Central. Het bedrijf zou overstappen op een vouwbaar scherm voor de volgende Surface-smartphone.

Microsoft had in eerste instantie al een Surface Duo 3-ontwerp met twee losse schermen klaar, maar heeft die uiteindelijk geschrapt, claimt Windows Central. Deze geannuleerde dualscreentelefoon zou eind dit jaar zijn uitgekomen met dunnere schermranden, draadloos opladen en 'andere verbeteringen'. Microsoft werkt nu aan een Surface Duo met een vouwbaar scherm. Het bedrijf zou begonnen zijn met het verkennen van een vouwbaar ontwerp nadat de Surface Duo 2 werd ontvangen met gemengde reacties.

De exacte specificaties van Microsofts komende foldable zijn nog niet bekend. Er is volgens Windows Central ook nog geen concrete releaseplanning, waarmee het onwaarschijnlijk is dat de oorspronkelijk beoogde Surface Duo 3-release in de herfst van 2023 wordt gehaald. Bronnen zeggen wel dat het scherm van de volgende Surface Duo 180 graden gevouwen kan worden.

Het is niet bekend of de komende smartphone de Surface Duo-naamgeving behoudt, omdat het apparaat dus niet langer twee losse schermen krijgt. Intern zou het toestel wel bekend staan als de derde generatie Surface Duo. Microsoft zou verder werken aan de 'ecosysteemervaring' van Microsofts Android-telefoons en Windows-pc's. Het bedrijf zou zijn Android-line-up daarnaast verder willen uitbreiden en prototypes van een 'traditionele' smartphone met plat scherm hebben.