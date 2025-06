Gerucht: Microsoft zet software-ontwikkeling Surface Duo op laag pitje

Microsoft zou de ontwikkeling van nieuwe functies en upgrades voor de Surface Duo-telefoons op een laag pitje hebben gezet. Dat leidt Windows Central af aan het recente updatebeleid en informatie vanuit Microsoft.

De laatste grote upgrade is van oktober vorig jaar en sindsdien is er maar een enkele bug gefikst, meldt Windows Central. Bovendien hebben de Surface Duo-telefoons niet de functie om Bing Chat te benaderen vanuit het Swiftkey-toetsenbord. De integratie van Bing Chat in het toetsenbord werkt wel op telefoons van andere fabrikanten. Het op ChatGPT-gebaseerde Bing Chat is een van de belangrijkste nieuwe producten van Microsoft.

De Surface Duo heeft bovendien de reguliere patch van april dit jaar niet gekregen en het is voor het eerst dat Microsoft een patch niet uitbrengt, vermeldt de site. Plannen voor Android 13-upgrades lijken er niet te zijn. Daarnaast heeft Windows Central gehoord dat het team dat werkte aan de ondersteuning van de Surface Duo, zich nu bezighoudt met Teams Rooms, op Android gebaseerde software voor bijvoorbeeld videovergadering-apparatuur.

Wel zou er nog een vouwbare versie van de Surface Duo komen. Die moet eind volgend jaar uitkomen. Microsoft beloofde bij de release drie jaar ondersteuning voor de Surface Duo. Die termijn is nog niet verstreken. De Surface Duo 2 kwam een jaar later uit. Microsoft heeft niet gereageerd op het gerucht.