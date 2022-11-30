Gebruiker ontdekt verwijzing Insider Programma voor Surface Duo-apparaten

Microsoft lijkt aan een Insider Programma voor Surface Duo-apparaten te werken. Een Surface Duo-gebruiker heeft immers een verwijzing ontdekt in het instellingenmenu. Het testprogramma lijkt momenteel nog niet actief te zijn.

Volgens Gustave Monce, de man die de verwijzing heeft ontdekt, is er momenteel niet veel te zien in het menu voor het Surface Insider Programma. In een screenshot van de man is wel een verwijzing naar de zogenaamde 'ringen' te zien. Daarin zullen de testgebruikers vermoedelijk kunnen aanduiden hoe experimenteel ze de Android-ervaring op hun Surface Duo-apparaten wensen. Via het menu zou Microsoft volgens de man ook bèta-functies beschikbaar kunnen maken voor testgebruikers.

Monce stelt dat de verwijzing naar het testprogramma goed verstopt zit en dat er enkele handelingen uitgevoerd moeten worden voordat deze te zien is. Bij een van die handelingen wordt het serienummer van het apparaat volgens de man naar een Microsoft-server verstuurd die het nummer ook controleert bij elke opstart van het toestel. Of, en wanneer, Microsoft het Insider Programma voor Surface Duo-apparaten zal introduceren is niet duidelijk.

Surface Duo achtergrond Android 12L
Microsoft Surface Duo

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 30-11-2022 20:44 10

30-11-2022 • 20:44

10

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Microsoft Surface Duo

vanaf € 848,41

3.5 van 5 sterren

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Microsoft Surface Duo 2

geen prijs bekend

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Reacties (10)

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Humma Kavula 30 november 2022 22:00
Wat is het belang/nut van het insider programma los van dat het je Beta versie geeft?

Ik bedoel dat ik de nieuwswaardigheid even niet snap van dit weetje.
Yalopa @Humma Kavula1 december 2022 06:22
Je hebt het insider programma voor veel MSFT producten, en nu komt het dus ook voor dit product.
Verwijderd 1 december 2022 09:44
Ik snap even niet waarom dit apparaat nog media aandacht krijgt.
Reviews waren matig, het apparaat is zeer verouderd, concurrentie laat veel meer innovatie zien en is daadwerkelijk te koop / uit te proberen bij een willekeurige mediamarkt..

Misschien vergis ik mij en gebruikt iemand dit nog als primair mobiel apparaat?
B_Swinkels @Verwijderd1 december 2022 17:19
Misschien vergis ik mij en gebruikt iemand dit nog als primair mobiel apparaat?
Hiero! Het is even wennen, maar ik ben er nog elke dag blij mee. En met de recente Android 12 update is ie een stuk stabieler geworden.

En ja, de Duo 1 heeft zo z'n dingen. De camera is niet best, en NFC ontbreekt. Maar een Snapdragon 855 van inmiddels zo'n drie a vier jaar oud komt echt nog gewoon goed mee. Zou je ook claimen dat een Samsung Galaxy S10 of OnePlus 7 "zeer verouderd" is?

En oké, ik ben op zoek naar een vervanger. Maar dat gaat wel een Duo2 worden, als het ff kan. Overigens is die buiten Nederland wel degelijk in winkels te vinden en uit te proberen. En of een plastic scherm dat uiteindelijk toch onvermijdelijk de geest geeft "veel meer innovatie" is dan een productiviteitsproduct maken zal alleen de tijd uitwijzen.

Feit is dat de Duo's een nicheproduct zijn en waarschijnlijk voorlopig blijven, maar wel een niche waar mensen echt wel blij mee zijn.
Verwijderd @B_Swinkels2 december 2022 13:32
Feit is dat de Duo's een nicheproduct zijn en waarschijnlijk voorlopig blijven, maar wel een niche waar mensen echt wel blij mee zijn.

Check, dank voor je reactie. Ik dacht eigenlijk dat dit apparaat niet in Nederland te verkrijgen was vandaar de opmerking. Foldables snap ik zeker wel, ik ben nog steeds best onder de indruk van de Galaxy Fold
Sex Pistols @Verwijderd4 december 2022 16:17
Ik heb de afgelopen week de Surface Duo 2 met 256GB in zwart gekocht!
Incl. de slim pen 2, lader voor slim pen 2 en Brodit autohouder.

Het is niet makkelijk er nog ergens één te kopen en de accessoires zijn ook bijna overal uitverkocht. De beschermende bumper in zwart heb ik voor een redelijke prijs (€65) in Duitsland gevonden en komt ca. half december binnen.
Deze is helaas zonder houder voor de pen die ik alleen nog maar op Ebay heb gevonden uit de UK in zwart voor €267,00 incl. verzendkosten en belastingen. De witte is €100,00 (excl) goedkoper ook in de UK.
Dit kostte bij Microsoft in de store ca. €65,00 maar in alle stores out of stock.

Het is bij Micrisoft in de Surface for Business afdeling ook te vinden met verwijzingen naar partners.
Ik ben nu in ieder geval lekker mijn Duo aan het instellen en oefenen.
Kaoh 1 december 2022 00:00
@Scripted Deze zijn gewoon te koop, dus geen idee waarom je ze poc of demo noemt. Dus eigenaren die graag nieuwe features snel willen en accepteren dat ze bugs gaan ervaren. Die dus.

[Reactie gewijzigd door Kaoh op 25 juli 2024 08:36]

Of-Aaargh 1 december 2022 07:50
Ik vraag me af of dit ook naar Nederland gaat komen. Bijvoorbeeld bij smartphones van Samsung komen deze opties maar in een vrij beperkt aantal landen beschikbaar, en helaas tot nu toe niet in Nederland.
jja2000 1 december 2022 16:57
Misschien is het de moeite waard om te benoemen dat Gus de maker is van de Windows 11 port voor beide de Duo 1 en de Duo 2.

Is toch wel een wat betere beschrijving dan "Gebruiker" :D
Scripted 30 november 2022 23:37
Een insider programma voor een apparaat dat ontwikkelt is als demo en proof of concept.
Voor wie... Is dan mijn vraag.

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