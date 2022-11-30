Gebruiker ontdekt verwijzing Insider Programma voor Surface Duo-apparaten

Microsoft lijkt aan een Insider Programma voor Surface Duo-apparaten te werken. Een Surface Duo-gebruiker heeft immers een verwijzing ontdekt in het instellingenmenu. Het testprogramma lijkt momenteel nog niet actief te zijn.

Volgens Gustave Monce, de man die de verwijzing heeft ontdekt, is er momenteel niet veel te zien in het menu voor het Surface Insider Programma. In een screenshot van de man is wel een verwijzing naar de zogenaamde 'ringen' te zien. Daarin zullen de testgebruikers vermoedelijk kunnen aanduiden hoe experimenteel ze de Android-ervaring op hun Surface Duo-apparaten wensen. Via het menu zou Microsoft volgens de man ook bèta-functies beschikbaar kunnen maken voor testgebruikers.

Monce stelt dat de verwijzing naar het testprogramma goed verstopt zit en dat er enkele handelingen uitgevoerd moeten worden voordat deze te zien is. Bij een van die handelingen wordt het serienummer van het apparaat volgens de man naar een Microsoft-server verstuurd die het nummer ook controleert bij elke opstart van het toestel. Of, en wanneer, Microsoft het Insider Programma voor Surface Duo-apparaten zal introduceren is niet duidelijk.