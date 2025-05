Vermeende foto's prototype Google Pixel 8 Pro verschijnen online

Op Reddit zijn vermeende foto's van een prototype van de Google Pixel 8 Pro gepubliceerd. Daaruit zijn verschillende specificaties op te maken en is een indicatie van het ontwerp van het toestel te zien. Naar verwachting kondigt Google dit najaar de Pixel 8-serie aan.

Op de afbeeldingen zou een testversie van de Google Pixel 8 Pro te zien zijn, zo schrijft de Reddit-gebruiker in een reeds verwijderde post, aldus Droid Life. Op het scherm van het toestel is de codenaam 'husky' te zien, wat naar verluidt de codenaam voor het betreffende toestel is. Ook de codenaam 'Zuma' geeft informatie prijs, want dit zou de naam van de Tensor G3-soc zijn. Het toestel lijkt op basis van de foto's inderdaad een plat scherm te krijgen, wat al eerder op basis van betrokkenen gemeld werd.

Verder valt uit het bootscherm op te maken dat het toestel beschikbaar komt in een configuratie met 12GB Lpddr5-ram van Samsung en 128GB opslagruimte gemaakt door SK hynix. Dat komt overeen met de specificaties van de huidige Google Pixel 7 Pro.

Ook wat het ontwerp betreft zijn er veel overeenkomsten met voorgaande generaties Pixel-smartphones, al kan er natuurlijk nog van alles veranderen, omdat het om een prototype zou gaan. Op de foto's is een camera-eiland te zien met drie lenzen in één behuizing. In de Pixel 7 Pro zijn de drie lenzen onderverdeeld in twee compartimenten in het algehele eiland. Tot slot is er onder de flitserled een nieuwe sensor te zien: een infraroodsensor voor het meten van temperaturen. Eerder spraken verschillende leakers al over deze sensor.