IFixit: sommige iPhones met vervangen accu's kunnen niet updaten

Sommige iPhones die een accu hebben die vervangen is door een niet-origineel exemplaar, kunnen niet updaten. Dat meldt reparatiesite iFixit. Apple heeft nog niet gereageerd op de ogenschijnlijke blokkade van updates.

IPhone: unable to verify update. Bron: iFixit

Apple-klanten die te maken krijgen met het probleem, zien dat de verificatie van de update mislukt, meldt iFixit. De melding lijkt erop te wijzen dat de telefoon niet is verbonden met internet, terwijl hij dat wel is. Het probleem kwam eerst alleen voor op Europese modellen van iPhones, maar inmiddels ziet iFixit het ook in de VS.

De problemen komen tot nu toe alleen voor bij de iPhone 11 en hoger. Apple vertelt klanten die ermee te maken krijgen, dat zij 'hun reparatie via Apple hadden moeten laten doen'. Voor veel klanten is dat lastig, omdat reparaties die Apple uitvoert, vaak duurder zijn en de benodigde winkels niet overal in de buurt zitten. Het vervangen van de accu is een van de meest uitgevoerde reparaties.

Het is onbekend waarom Apple de blokkade zou opwerpen. De hardwaremaker heeft vaker blokkades opgeworpen voor reparatie van zijn telefoons door derden, waaronder het stevig vastlijmen van accu's, meldingen in de software en deactiveren van belangrijke functies, zoals automatische witbalans van het scherm of Face ID.