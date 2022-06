Nintendo geeft dinsdag details over komende Switch-games van andere uitgevers

Nintendo kondigt een Direct mini-uitzending aan voor dinsdag 28 juni om 15.00 uur Nederlandse tijd. Vanaf dan is een 25 minuten durende showcase te zien, waarin het bedrijf details deelt over thirdpartygames voor de Switch.

Het gaat om een ondemanduitzending, blijkt uit de aankondiging. Dat betekent dat de hele uitzending vanaf 15.00 uur 's middags online staat op YouTube. Welke games er aan bod komen, verklapt Nintendo nog niet. Het gaat in ieder geval niet om eigen titels van de Japanse gamegigant. Mogelijk komen titels van Sega, Bandai Namco, Square Enix en Capcom aan bod.

In tegenstelling tot Sony en Microsoft heeft Nintendo nog geen grote aankondigingen gedaan in juni. De maand staat traditioneel in het teken van grote gameshows, zoals de E3 en het Summer Game Fest. Vorige week toonde Nintendo wel een Direct-uitzending, maar die bevatte alleen details over Xenoblade Chronicles 3.