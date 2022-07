Nintendo Switch Online-app laat gebruikers vriendschapsverzoeken sturen

Het is nu mogelijk om via de mobiele Nintendo Switch Online-app vriendschapsverzoeken te sturen naar andere spelers. Eerst kon dit alleen via de Nintendo Switch zelf. Ook kunnen gebruikers hun eigen vriendcode delen via een url of opslaan als een qr-code.

De functie is beschikbaar in versie 2.2.0 op iOS en Android. Het is te vinden bij de gebruikersinstellingen onder de knop 'Vriendschapsverzoeken'. Daar kan de gebruiker de verkregen vriendcode invullen en een vriendschapsverzoek sturen. De mogelijkheid om de eigen vriendcode te delen via een url of als qr-code bevindt zich in het hoofdmenu van de instellingen, bij het profielplaatje van de gebruiker.

Het accepteren van het vriendschapverzoek kan niet via de app, maar alleen via de Switch-console. Of Nintendo het accepteren van een vriendschapsverzoek via de Switch Online-app in de toekomst mogelijk maakt, is niet bekend.