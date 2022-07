Toen Steve Jobs op Macworld 2008 de allereerste MacBook Air uit een envelop trok, was Apples dunste laptop er toch vooral een van 'vorm boven functie'. De toen gebruikelijke dvd-speler ontbrak en de ultra-low-voltage-processor was traag. Daarbij hadden Apples ontwerpers - geleid door Jony Ive, die erom bekendstond dat hij boven alles de nadruk op dunheid legde - er alles aan gedaan om hem nog dunner te laten lijken dan hij al was. Naar de zijkanten liep de behuizing taps toe om de rand extra smal te maken. Voor poorten was geen plek; die zaten achter een soort uitklapdeurtje. Bij het tweede model stapte het merk over op de kenmerkende, wigvormige behuizing met achteraan een wat bredere zijkant voor de poorten, en vooraan een millimeters dikke rand van venijnig scherp aluminium.

Het ontwerp van de MacBook Air had zo letterlijk en figuurlijk zijn onpraktische kanten en werd zo breed overgenomen dat het design over de jaren zelfs wat sleets werd. Anno 2022 is een laptop van minder dan 2 centimeter dik haast gewoner dan een dikker exemplaar. Apples designfilosofie is ondertussen aan het kantelen sinds Ive drie jaar geleden voor zichzelf begon. Dat was vorig jaar al te zien bij de MacBook Pro 14" en 16", met hun duidelijk dikkere ontwerp zonder fratsen.

Zomer 2022 krijgt nu ook de MacBook Air een praktische make-over, waarmee Apples dunste laptop wel iets van zijn visuele flair verliest. Zowel de basis als de schermklep is overal even dik en loopt naar de randen niet spits toe, waardoor de laptop dikker lijkt dan het oude model. Dat is alleen schijn; met een dikte van maximaal 1,13 in plaats van 1,61cm op het dikste punt, is de MacBook Air M2 wel degelijk dunner geworden. Het nieuwe model heeft uiteraard ook de nieuwe Apple M2-processor, de opvolger van de revolutionaire M1, die met de uitgaande MacBook Air werd geïntroduceerd. De fabrikant belooft nog meer rekenkracht in combinatie met dezelfde, zeer lange accuduur en volledig stille, want passief gekoelde werking. Dat alles mag kennelijk wat kosten. De nieuwe MacBook Air is bij introductie honderden euro's duurder dan het oude model. Of hij niettemin de moeite waard is, lees je in deze review.