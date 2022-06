Ophef in Apple-land, de 256GB-versie van de nieuwe MacBook Pro met M2-processor en Touch Bar zou een veel tragere ssd hebben dan de duurdere varianten met meer opslag. Klopt dat ook? Deels wel, maar er zijn nuances aan te brengen in de claims.

Apple had reviewers over de hele wereld 1TB-modellen van de MacBook Pro met M2-processor gestuurd, dus in de reviews die na het verstrijken van het embargo verschenen, kwam dit niet aan het licht. Youtubers Max Tech en Created Tech hebben er video's over gemaakt en onder meer MacRumors en The Verge schreven erover.