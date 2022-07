Apple vervangt laatst overgebleven Intel-componenten in M2-MacBooks

Apple maakt in de MacBooks met M2-chips voor het eerst nergens meer gebruik van Intel-hardware. Een teardown laat zien dat de laatste retimerchips voor USB4 zijn vervangen door onbekende nieuwe merken.

Een Twitter-gebruiker merkt op dat in de teardown van iFixit te zien is hoe de MacBook Air met Apples M2-chip het eerste Apple-model is dat nergens meer gebruikmaakt van Intel-hardware. Het gaat om een klein onderdeel: de Intel JHL8040R-retimer voor USB4 en Thunderbolt. In de MacBook Air zijn die twee chips vervangen door twee nieuwe chips met de codenaam U09PY3.

Over dat specifieke U09PY3-model is online niets te vinden en het is niet bekend wie die chips precies maakt. Het ontwerp wijst er mogelijk op dat Apple de chips heeft ontworpen, maar het bedrijf heeft dat nog niet bevestigd. Apple heeft ook niets publiek gezegd over het vervangen van de chips.

Retimers zijn componenten die het bereik van een signaal vergroten, door het signaal tussentijds te onderscheppen en te ontdoen van de ontstane ruis en daarnaast demping opnieuw te genereren. Apple gebruikte de retimers voor ondersteuning voor USB4 en Thunderbolt op de MacBooks. De JHL8040R-chips waren de laatste overgebleven onderdelen in Apple-laptops die nog door Intel werden gemaakt sinds Apple chips is gaan produceren.