Gigabyte introduceert PCIe 4.0-ssd Aorus Gen4 5000E met leessnelheden tot 5GB/s

Gigabyte introduceert zijn Aorus 5000E-ssd. Deze NVMe-drive beschikt over een PCIe 4.0-interface en kan sequentiële leessnelheden tot 5000MB/s halen. De ssd komt binnenkort op de markt in varianten van 500GB en 1TB, maar adviesprijzen zijn nog niet bekend.

Volgens Gigabyte haalt de Aorus Gen4 5000E sequentiële leessnelheden van 5000MB/s en schrijfsnelheden tot 4600MB/s bij de 1TB-variant. Het 500GB-model haalt lees- en schrijfsnelheden van respectievelijk 5000MB/s en 3800MB/s. De fabrikant deelt geen prestatieclaims voor willekeurige lees- en schrijfacties en maakt ook niet bekend welke controller in de drive zit. Wel zegt Gigabyte dat de ssd gebruikmaakt van tlc-nand.

De ssd verbruikt volgens de fabrikant verder gemiddeld 4,3W bij actief gebruik. De fabrikant spreekt verder over een mean time between failures van 1,5 miljoen uur. De garantieperiode bedraagt vijf jaar of 300 geschreven terabytes bij de 500GB-variant en 600 geschreven terabytes bij het 1TB-model. Het bedrijf schrijft in zijn persbericht dat de ssd 'binnenkort' uitkomt. De fabrikant deelt echter geen prijzen en noemt ook geen concretere releasedatum.