KPN kondigt Multisim aan voor ondersteuning van 4G-versies van Apple Watch

KPN-klanten kunnen vanaf maandag de 4G-versies van Apple Watch-smartwatches koppelen aan hun telefoonabonnement. Zo kan de smartwatch bijvoorbeeld bellen en gebruikmaken van internet zonder dat deze aan een telefoon is gekoppeld.

Multisim kost maandelijks vijf euro boven op het KPN-abonnement en is dagelijks opzegbaar. Met Multisim kunnen KPN-klanten via e-sim hun huidige abonnement gebruiken op hun Apple Watch. De smartwatch deelt dan de databundel en belminuten met de smartphone. Multisim is te activeren via de Watch-app op de iPhone van klanten.

De provider zegt dat Multisim niet in het buitenland werkt en dat een iPhone 8 of hoger en minimaal iOS-versie 16.1 vereist zijn. De smartwatch moet minimaal een Apple Watch Cellular vanaf de vierde generatie zijn met watchOS 9.1 of hoger. KPN zegt 4G-versies van Samsung-wearables ook te willen ondersteunen, maar geeft hier nog geen datum voor.

KPN kondigde ruim een jaar geleden als eerste Nederlandse provider aan de Cellular-versies van Apple Watch-smartwatches te gaan ondersteunen. T-Mobile was later met de aankondiging, maar wel een stuk sneller met de introductie. Sinds oktober vorig jaar kunnen T-Mobile-klanten de e-sim van hun Apple-smartwatches gebruiken. Ook bij deze provider kost Multisim vijf euro per maand, boven op de reguliere abonnementskosten. In België ondersteunen Orange en Telenet de e-sims van smartwatches; Proximus werkt hier ook aan.