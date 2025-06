China lanceert derde en laatste grote module van ruimtestation Tiangong

China heeft de laatste grote module van het Tiangong-ruimtestation gelanceerd. Deze Mengtian-module wordt met een robotarm aan de andere twee delen van het ruimtestation bevestigd, waarna het ruimtestation klaar is voor onderzoek.

De Mengtian-module werd maandagochtend 8.37 uur Nederlandse tijd succesvol gelanceerd met een Lange Mars 5B-raket, schrijft South China Morning Post. De module is 18 meter lang en weegt 23 ton. Deze moet maandag nog arriveren bij de andere twee delen van het ruimtestation die China eerder lanceerde en wordt later met een robotarm aan deze delen gekoppeld.

Deze derde module bevat voornamelijk onderzoeksfaciliteiten, zoals lasers die atomen kunnen koelen tot 10 picokelvin, de laagste temperatuur die ooit door de mensheid is behaald. De module bevat volgens het Chinese medium ook 's werelds eerste optische atoomklok die in de ruimte werkt en over een miljard jaar nog binnen een seconde nauwkeurig moet zijn. Daarnaast zijn er faciliteiten waar astronauten kunnen sporten en spullen kunnen opslaan.

Afgelopen juli lanceerde China de tweede module van het ruimtestation; in april vorig jaar ging de eerste module de ruimte in. Het ruimtestation is ongeveer net zo groot als het voormalige ruimtestation Mir en de massa is ongeveer een vijfde van het ISS. De Chinese ruimtevaartorganisatie zegt dat Tiangong minstens tien jaar operationeel zal zijn.