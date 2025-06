Wetenschappers presenteren doorbraak voor extreem nauwkeurige 'nucleaire klok'

Wetenschappers hebben een belangrijke stap gezet naar een nieuw soort klok: de nucleaire klok, die een stuk nauwkeuriger zou zijn dan de huidige klokken. Deze klok houdt de tijd bij aan de hand van signalen uit de kern van een atoom.

Wetenschappers vermoeden al sinds 2003 dat een nucleaire klok mogelijk is. Onderzoekers van Jila, een onderzoeksinstituut van de National Institute of Standards and Technology, ofwel NIST, en de University of Colorado Boulder, hebben alle essentiële delen voor deze klok gemaakt en aangetoond dat deze werken, schrijft wetenschappelijke vakblad Nature, waarin de wetenschappers hun bevindingen ook hebben gepubliceerd.

De zogenaamde Thoriumklok - het prototype gebruikt het natuurlijk voorkomende radioactieve metaal thorium - lijkt qua werking op de atoomklok, momenteel de nauwkeurigste klok. Atoomklokken gebruiken lasers om de tijd bij te houden. Die lasers worden zo afgesteld dat de elektronen in een atoom van de ene energietoestand naar de andere overgaan. Door de daardoor ontstane trillingen te meten, kan het verloop van de tijd zeer nauwkeurig gemeten worden. Dergelijke klokken zijn zo precies dat ze slechts 1 seconde per 40 miljard jaar afwijken.

De beoogde nucleaire klok werkt ook met lasers, maar richt zich op een ander deel van het atoom. In deze klok wordt de energietoestand van protonen en neutronen gemeten, die samen de kern van het atoom opmaken. Daarvoor is een hogere frequentie nodig, wat voor een hogere 'tiksnelheid' zorgt, waardoor de klok nóg nauwkeuriger is. De wetenschappers stellen dat deze klok een afwijking van slechts één seconde in meer dan 300 miljard jaar heeft. Bovendien is de kern van een atoom minder gevoelig door invloeden van buitenaf, zoals elektromagnetische velden, waardoor een nucleaire klok robuuster kan zijn.

Technisch gezien hebben de wetenschappers nog geen prototype van de klok gemaakt, aangezien het apparaat niet gebruikt is om de tijd te meten, benadrukt Nature. Toch is er sprake van een doorbraak, stelt onder meer atoomfysicus Marianna Safronova van de University of Delaware in het vakblad. Op basis van de resultaten wordt de ontwikkeling van een nucleaire klok namelijk wel realistischer, zegt zij.

Extreem accurate klokken zijn belangrijk voor diverse technologieën, zoals gps en internetsynchronisatie. Wetenschappers denken dat de Thoriumklok mogelijk nog preciezere navigatiesystemen mogelijk kan maken, net als sneller internet, betrouwbaardere netwerkverbindingen en veiligere digitale communicatie, zegt NIST in een persbericht. Daarnaast kunnen nucleaire klokken mogelijk tests van fundamentele theorieën over de werking van het heelal verbeteren, wat tot nieuwe ontdekkingen in de natuurkunde kan leiden.