Bug bij betaaldienst Klarna geeft duizenden klanten toegang tot andere accounts

Door een bug bij betaaldienst Klarna hebben meer 9500 klanten een half uur lang toegang gekregen tot de accounts van een willekeurige andere gebruiker. Dat heeft de betaaldienst in een reactie laten weten. Volgens Klarna konden zij hierdoor enkel ongevoelige data inzien.

De bug vond donderdag rond 11 uur plaats, laat Klarna in een uitgebreide reactie weten. 31 minuten lang kregen tot 9500 gebruikers na inloggen toegang tot niet hun account, maar die van een willekeurige andere gebruiker. Volgens Klarna was er geen gevoelige data zichtbaar, zoals bank- of creditcardgegevens.

De bug ontstond nadat Klarna een kwartier eerder een update uitrolde, en Klarna noemt het een menselijke fout. Volgens het bedrijf is er geen externe breuk geweest in het systeem. Volgens het bedrijf werd de bug snel ontdekt en 31 minuten nadat deze geïntroduceerd werd, was deze gefikst. Klarna onderzoekt nu welke gebruikers precies geraakt zijn door de bug.

De update van Klarna sluit niet helemaal aan bij klachten die gebruikers eerder meldden. Zo zegt een gebruiker op Twitter toegang te hebben tot alle informatie die willekeurige andere gebruikers in hun account opgeslagen hebben, waaronder gedeeltelijke bankgegevens, adressen, telefoonnummers en aankopen. Zij zegt gegevens van zeker twintig andere accounts te hebben gezien.