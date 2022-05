SEGA verkoopt laatste aandelen in arcadehallendivisie

SEGA heeft zijn laatste aandelen in arcadehaldochterbedrijf SEGA Entertainment verkocht aan Genda. In 2020 verkocht het al 85 procent van dit dochterbedrijf aan dezelfde partij wegens tegenvallende omzetten door het coronavirus. Nu is de overige 15 procent aan de beurt.

Hoewel de arcadehallen na de eerste verkoopronde nog de SEGA-naam behielden, is dat straks niet meer het geval. In plaats van SEGA zullen ze de GiGO-naam krijgen; dat is de naam van enkele andere voormalige SEGA-locaties en staat voor Get Into the Gaming Oasis. Het veranderen van de namen vindt plaats verspreid over ruwweg de komende anderhalf jaar.

De naam GiGO wordt nu ook een handelsmerk van Genda, dat hierna verdergaat als Genda GiGO Entertainment. Genda heeft hiermee 100 procent van de speelhallen in handen die SEGA heeft opgezet, zo meldt onder andere Famitsu. Hoeveel geld er gemoeid is geweest bij de verkoop, is niet bekend.

SEGA was in de jaren '80 en '90 een grote speler op de markt voor arcadehallen, vooral in Japan. Genda-topman Takashi Kataoka stelt op Twitter dat Genda SEGA bedankt voor zijn 56 jaar aan gaminggeschiedenis en dat het bedrijf 'hoopt dat de arcadehallen een oase zullen zijn waar mensen hun dorst met realistische entertainment kunnen lessen'.

In 2020 meldde SEGA aan Famitsu dat het nog wel doorging met het ontwikkelen en produceren van arcadegames; mogelijk blijft het dat nu nog steeds doen. SEGA is verder actief als uitgever van games op verscheidene platformen.