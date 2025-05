Pokémonachtige game Palworld is binnen 8 uur 1 miljoen keer verkocht op Steam

De Steam-versie van de Pokémonachtige game Palworld is een miljoen keer verkocht. De Early Access-versie van het spel is vrijdag uitgekomen. Palworld is tevens beschikbaar voor de Xbox Series-consoles en via Game Pass voor pc, maar daar zijn nog geen cijfers van bekend.

Ontwikkelaar Pocketpair maakte de cijfers bekend via X. "Palworld heeft sinds de release binnen ongeveer 8 uur tijd meer dan 1 miljoen exemplaren verkocht! Bedankt voor het spelen!", schrijft Pocketpair. Eerder op de dag gaf de ontwikkelaar aan dat het 'overweldigd was door de belangstelling' en dat de servers het verkeer niet aankonden.

Palworld is een open wereld rpg die qua gameplay lijkt op Pokémon. Je vangt monsters, die in dit spel Pals worden genoemd, en gebruikt ze om mee te vechten of om dingen te bouwen. Het spel laat je ook geweren en raketwerpers maken, waarmee je op Pals kunt schieten. Palworld ondersteunt ook co-op. Spelers kunnen met drie anderen de wereld verkennen of naar een server gaan die maximaal 32 spelers toelaat. Palworld werd in juni 2021 al aangekondigd. De game blijft in ieder geval een jaar in de Early Access-fase.

Update, 20-01, 17.36 uur: Palworld is binnen een dag 2 miljoen keer verkocht. De grens van 1 miljoen verkochte spellen was al bereikt binnen 8 uur.