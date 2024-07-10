Sony Music en Palworld-maker richten bedrijf op voor 'uitbreiden Palworld-merk'

Sony Music en Palworld-ontwikkelaar Pocketpair hebben een joint venture opgericht om de 'ontwikkeling van Palworld te versnellen en uit te breiden'. De bedrijven spreken onder meer over het licentiëren van het merk en merchandising.

Het opgerichte bedrijf, genaamd Palworld Entertainment, wordt verantwoordelijk voor 'het vergroten van het bereik van het intellectueel eigendom van Palworld'. Palworld Entertainment zal in ieder geval merchandise rondom de franchise maken en uitbrengen. Daarnaast wordt gesproken over het licentiëren van het merk. Details geven de bedrijven hier niet over, maar het lijkt er wel op dat de bedrijven Palworld willen laten groeien naar meer dan alleen de game zelf.

Palworld is een multiplayersurvivalgame met een open wereld. De game verscheen eerder dit jaar en verkreeg binnen een maand tijd 25 miljoen spelers. Hoewel een Sony-onderdeel nu samenwerkt met de ontwikkelaar, is het spel vooralsnog alleen voor pc en Xbox-consoles verschenen.