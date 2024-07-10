Sony Music en Palworld-maker richten bedrijf op voor 'uitbreiden Palworld-merk'

Sony Music en Palworld-ontwikkelaar Pocketpair hebben een joint venture opgericht om de 'ontwikkeling van Palworld te versnellen en uit te breiden'. De bedrijven spreken onder meer over het licentiëren van het merk en merchandising.

Het opgerichte bedrijf, genaamd Palworld Entertainment, wordt verantwoordelijk voor 'het vergroten van het bereik van het intellectueel eigendom van Palworld'. Palworld Entertainment zal in ieder geval merchandise rondom de franchise maken en uitbrengen. Daarnaast wordt gesproken over het licentiëren van het merk. Details geven de bedrijven hier niet over, maar het lijkt er wel op dat de bedrijven Palworld willen laten groeien naar meer dan alleen de game zelf.

Palworld is een multiplayersurvivalgame met een open wereld. De game verscheen eerder dit jaar en verkreeg binnen een maand tijd 25 miljoen spelers. Hoewel een Sony-onderdeel nu samenwerkt met de ontwikkelaar, is het spel vooralsnog alleen voor pc en Xbox-consoles verschenen.

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 10-07-2024 13:48
18 • submitter: Raem

10-07-2024 • 13:48

18

Submitter: Raem

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Pocket Pair Palworld

geen prijs bekend

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Reacties (18)

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Zorra 10 juli 2024 13:51
Is het niet vrij snel uitgedoofd? Wat is de actuele user base?
SinergyX
@Zorra10 juli 2024 13:54
Die doet op steam nog dagelijks 60k spelers, plus de hele MS store kant nog.
In vergelijking, Helldivers op steam doet amper 30k peak, plus nog consoles.

Dus ja, ze doen het in die zin nog steeds aardig netjes.
Bulls @SinergyX10 juli 2024 15:15
Vergeleken met Helldivers staat Helldivers er beter voor 33k van de 450k is meer retentie dan 100k van de 2m
SinergyX
@Bulls10 juli 2024 15:40
En kijk dan naar de omzet, staat Palworld er weer beter voor. Datzelfde geld ook voor de potentie met bv een DLC of update, die heeft een veel grotere playerbase om weer terug te halen.
MyKey @SinergyX10 juli 2024 16:24
Jullie hebben wel door dat jullie appels met peren aan het vergelijken zijn, toch? Deze 2 games lijken op geen enkele manier op elkaar.
Vinez Initez @MyKey10 juli 2024 16:45
Dat zien de mensen die over dit soort investeringen gaan toch niet, die kijken enkel naar de cijfertjes.
InfzZ @MyKey11 juli 2024 10:42
In zekere zin wel, beide games zijn enorm gehyped door de playerbase en hebben daardoor een enorme influx aan spelers gehad gedurende een kleine periode. Nu de hype er vanaf is kun je zien welke game beter zijn playerbase weet te behouden.

Ik meen ook ergens gelezen te hebben dat de makers van Palworld het helemaal prima vinden dat de playerbase weer even inkakt en ze hopen weer meer spelers te zien tijdens de eerste grote update.
Lagonas @Zorra10 juli 2024 13:55
67,524 players right now
91,799 24-hour peak
2,101,867 All-time peak 6 months ago

Hoewel zeker veel minder spelers dan de enorme hype bij launch, zou ik hem zeker niet uitgedoofd noemen. Veel games dromen van zo een playerbase.
xtrme @Zorra10 juli 2024 13:55
https://steamdb.info/app/1623730/charts/
wel stuk lager idd

Steam player count for Palworld is currently 54673 players live.
24-hour peak; 432,486

[Reactie gewijzigd door xtrme op 22 juli 2024 23:36]

Ro4x @Zorra10 juli 2024 13:55
Moeilijk te zeggen maar voor Steam spelers is het: https://steamdb.info/app/1623730/charts/

Hiermee zou ik zeggen dat het verre van uitgedoofd is. Het is nu alleen minder in de media.
Groax @Zorra10 juli 2024 13:57
De afgelopen 24 uur hebben >90K spelers dit spel opgestart op Steam. Dat is beter dan ik verwacht had

https://store.steampowered.com/charts/mostplayed
Palworld staat op plek 15 nu.
SinergyX
10 juli 2024 13:57
Het is in de geschiedenis van Pokemon en 'competitie' veruit 1 van de meest succesvolle non-Nintendo pet-games, waarom niet? Merk wel dat het een iets ander publiek trekt zeker rond combat (en vooral oog voor detail in animatie en base/management).

Dat het Sony is klinkt raar, maar andere kant.. MS heeft geen media/entertainment tak zoals Sony het heeft, logisch dat je dan met hun in zee gaat. Hopelijk dan ook de mogelijk dat de game dan alsnog richting PS gaat komen (en crossplay).
Toshirou 10 juli 2024 13:59
Dus Sony gaat hier hun "Monster" franchise van maken. Ik ben benieuwd wat dit gaat doen met de ontwikkeling van het spel. Gezien de hele lading aan berichtgevingen dat de monsters met behulp van AI zijn ontworpen en de monsters duidelijk lijken op de ontwerpen van Game Freak. Of Sony moet ineens gaan besluiten dit spel compleet een redesign te gaan geven om eventuele toekomstige claims te vermijden.

Alsnog een opmerkelijke zet van Sony Music (waarom niet de game tak van Sony?).
Caayn @Toshirou10 juli 2024 14:02
Waarschijnlijk omdat er al een samenwerking is met Xbox.
ashwin911 @Toshirou10 juli 2024 14:23
Omdat Aniplex meedoet met de deal. Is een docther bedrijf van Sony Music. Aniplex produceert en distribueert anime en is ook een games uitgever. Ze zijn ook groot in merchandising zoals anime figurines. Dus ik denk dat er in de toekomst een Palworld anime komt en dat je Palworld poppetjes via de gacha automaten in Japan kan verzamelen.
Toshirou @ashwin91110 juli 2024 15:25
Ah, dat verklaard het. Aniplex is inderdaad een grote speler op die markt. Zelf ken ik Aniplex van anime en als label voor J-pop. PalWorld is zeker een franchise die voor de Japanse markt met wat je noemt aantrekkelijk gaat zijn.
SinergyX
@ashwin91110 juli 2024 15:45
De eerste golf merchandise was veel creator niveau en dat liep aardig succesvol, denk als ze met eigen lijn beginnen ze nog best een een succes kunnen bereiken. Ik zou er zeker paar willen hebben :D
ashwin911 10 juli 2024 14:15
Misschien handig om bij te zetten dat Aniplex ,een dochterbedrijf van Sony Music, ook bij de deal betrokken is. Dus waarschijnlijk gaan ze Pokemon na doen en een anime serie maken om de franchise bekender te maken.

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