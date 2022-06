Eerste AMD Software-driver met Radeon Super Resolution is beschikbaar

AMD brengt de eerste videokaartdriver uit met de functie Radeon Super Resolution. Daarnaast grijpt de Amerikaanse chipontwerper deze grote driverrelease aan om Radeon Software te hernoemen naar AMD Software: Adrenalin Edition.

Radeon Super Resolution werd begin januari aangekondigd als een variant van de bestaande spatial upscalingtechniek FidelityFX Super Resolution. In tegenstelling tot FSR werkt RSR in vrijwel iedere game, doordat het niet in een spel geïntegreerd hoeft te worden, maar op driverniveau werkt.

De compatibiliteit met games van RSR is dus beter, maar die met hardware is juist beperkter. Waar FSR op vrijwel iedere enigszins moderne videokaart werkt, in theorie zelfs op gpu's van concurrent Nvidia, vereist RSR een videokaart uit de Radeon RX 5000-serie of nieuwer.

AMD Software: Adrenalin Edition 22.3.1, zoals de driver voluit heet, brengt ook op andere vlakken nieuwe functies. Zo kun je de lokale gamestreamingdienst AMD Link nu op maximaal vier apparaten tegelijk verbinden met één pc, zodat je games met een lokale multiplayer tegen elkaar kunt spelen. Daarnaast bevat de driver een nieuwe versie van Radeon Image Sharpening, die je niet alleen kunt gebruiken voor games, maar ook voor verscherping bij het afspelen van video's of zelfs reguliere Windows-programma's.

Radeon-gamers zal verder opvallen dat de notificatie bij het starten van een game nu informatie weergeeft over welke driverfuncties al dan niet zijn geactiveerd. Bovendien moet de driver sneller te installeren zijn als je een langzame internetverbinding hebt, doordat de updater uitsluitend de bestanden downloadt die daadwerkelijk moeten worden bijgewerkt.

De nieuwe driver is hier los te downloaden, maar wordt vanaf nu natuurlijk ook verspreid via de ingebouwde updater van bestaande driverinstallaties.