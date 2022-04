AMD Radeon Super Resolution voor 'vrijwel alle games' komt eerste kwartaal uit

AMD kondigt Radeon Super Resolution aan: een variant van FidelityFX Super Resolution die zou werken in vrijwel alle games. AMD brengt in het eerste kwartaal van dit jaar Radeon-drivers uit met RSR-ondersteuning.

Volgens AMD is RSR gebaseerd op de FSR-techniek, maar de nieuwe variant kan toegepast worden op games zonder dat die daar specifiek voor aangepast hoeven te worden. De huidige FSR-techniek moet door ontwikkelaars worden geïmplementeerd.

In hoeverre de RSR-techniek afwijkt of overeenkomt met FSR is niet duidelijk. Ook is er nog weinig bekend over de mogelijke prestatiewinst. AMD toont in zijn CES-presentatie een voorbeeld met Warframe. RSR zou bij die game de prestaties met 1,7x verbeteren ten opzichte van native 4k als RSR wordt gebruikt om 1440p op te schalen naar een 4k-resolutie.

RSR zal alleen beschikbaar zijn voor Radeon-videokaarten, omdat de techniek onderdeel is van de Radeon Adrenaline-software voor de videokaarten van AMD. FSR kan ook gebruikt worden in combinatie met Nvidia-videokaarten.