'Europa heeft 65 miljoen laadpalen nodig voor verwachte aantal EV's in 2035'

Eurelectric, een Europese brancheorganisatie voor de elektrische industrie, stelt op basis van een gezamenlijk onderzoek met Ernst & Young dat het Europese elektriciteitsnet in 2035 in totaal 65 miljoen laadpalen nodig heeft voor het te verwachten aantal elektrische auto's in dat jaar.

Eurelectric schrijft in het rapport dat naar schatting in 2035 meer dan 130 miljoen elektrische voertuigen rondrijden in Europa. Volgens Ernst & Young zijn voor dat aantal minstens 65 miljoen laadpunten nodig, waarvan 9 miljoen publiek beschikbaar en de overige 56 miljoen residentieel. Momenteel zijn in Europa meer dan 374.000 publieke laadpunten. Gelet op het gewenste aantal van 9 miljoen publieke punten moeten er nog zo'n 8,6 miljoen publieke punten worden geplaatst. In 2021 groeide het Europese netwerk van publieke laadpalen met 40 procent, maar volgens het rapport is dat niet snel genoeg en is marktwerking waarschijnlijk onvoldoende om het tempo hoog genoeg te houden.

De opstellers van het rapport zeggen dat het Europese elektriciteitsnet de verwachte 130 miljoen elektrische voertuigen tegen 2035 kan ondersteunen, maar dan is het wel van belang dat bijtijds wordt gepland om de laadinfrastructuur uit te breiden. Ook wordt een goede coördinatie tussen publieke autoriteiten, elektriciteitsbedrijven en netwerk- en laadpuntoperators gezien als cruciaal om een stabiel netwerk te houden. Het netwerk moet de exponentiële groei van de EV-markt aankunnen en niet bezwijken onder toekomstige piekmomenten door de toegenomen belasting. Momenteel rijden er 3,3 miljoen elektrische voertuigen in Europa.

In het rapport worden drie flessenhalzen in de infrastructuur genoemd. Die kunnen een probleem vormen bij het bijbenen van de ontwikkelingen in de EV-markt. Ten eerste is er het issue dat lokale autoriteiten vaak geen specifieke teams hebben om laadpunten beschikbaar te maken, waarbij het soms maanden duurt voordat een exploitant toegang krijgt tot het terrein. Ten tweede kan er een flinke vertraging optreden, voordat een exploitant wordt aangesloten op het net. In sommige Europese landen kan dat tot 36 maanden duren. Daarbij is vaak onduidelijk wie voor die verbindingen moet betalen en welke beleidsopties er zijn voor het financieren van publieke laadpalen. Ten derde is tussen laadnetwerken een gebrek aan interoperabiliteit. Dit komt met name door het gebrek aan algemene standaarden. Dat leidt weer tot een gebrek aan keuze en duidelijkheid voor gebruikers.

De huidige uitbreiding van de benodigde infrastructuur is 'fragmentarisch', stellen de onderzoekers. Deze aanzienlijke verschillen tussen landen worden ook als een probleem gezien. Er zijn nu tien Europese landen die per 100km aan weg geen enkele laadpaal hebben, terwijl Nederland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk gezamenlijk goed zijn voor 66 procent van alle Europese publieke laadpalen. Volgens het rapport is deze 'polarisering' tussen economieën een risico voor de eMobility-visie.

Nederland heeft nog altijd de meeste publieke laadpalen. Volgens data van vorig jaar is dat aantal 93.100, gevolgd door Duitsland met 60.698, het VK met 42.345, Frankrijk met 28.601 en Zweden met 23.753. Ter vergelijking is in de Baltische staten slechts sprake van enkele honderden publieke laadpalen per land.