Onderzoekers willen cement in fundering inzetten als accumateriaal

Onderzoekers hebben een manier gevonden om van cement een supercondensator te maken. Hierdoor zou het mogelijk zijn om hier elektriciteit in op te slaan en kunnen in theorie van woningfunderingen en wegen relatief goedkope accu's gemaakt worden.

Het onderzoek, dat is uitgevoerd door het Massachusetts Institute of Technology, is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift PNAS. Voor het creëren van de supercondensator is, naast cementpoeder, water en zwarte koolstof gebruikt. Cement geleidt op zichzelf namelijk niet heel goed, maar zwarte koolstof wel. Bovendien is het laatstgenoemde materiaal relatief goedkoop.

Als deze materialen op een specifieke manier gecombineerd worden, ontstaat er een geleidend nanocomposiet. Dat komt doordat het water makkelijk combineert met de cementpoeder, maar de deeltjes zwarte koolstof water juist afstoten en vervolgens samenklonteren. Daardoor ontstaan 'rankachtige' vormen in het harder wordende cement die kunnen fungeren als een netwerk van draden. Het cement wordt vervolgens in dunne platen gesneden. Als er daarna een membraan en electrolyt aan worden toegevoegd, bijvoorbeeld kaliumchloride, moet de condensator in staat zijn om energie op te slaan en los te laten.

Hier is wel een hoop cement voor nodig. Voor 10kWh, genoeg om een gemiddeld huishouden een dag van stroom te voorzien, is naar verwachting 45 kuub vereist. Dat is ongeveer evenveel als gebruikt wordt voor de fundering van een standaardwoonhuis. De cementcondensators die de onderzoekers hebben gecreëerd, van 1mm dik en 1cm breed, hadden genoeg vermogen om een paar ledlampjes te laten branden.

Het onderzoeksteam denkt dat, als dezelfde methode wordt gebruikt voor het bouwen van wegen en parkeerplaatsen, het elektrische beton in theorie hernieuwbare energie kan opslaan en via inductieladen kan leveren aan elektrische auto's. Omdat de materialen in vergelijking met andere thuisaccu's relatief goedkoop zijn, is dit ook mogelijk een manier voor derdewereldlanden om groene energie op te slaan.

De groep heeft de technologie gepatenteerd en probeert deze nu op te schalen. Dat is geen eenvoudige klus, stelt het team. Als supercondensators in grootte toenemen, neemt hun elektrische geleidbaarheid doorgaans af. Het eerstvolgende doel is om de cementcondensator even krachtig te maken als een autoaccu van 12V.