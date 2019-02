Kia introduceert elektrische e-Soul met 39kWh- of 64kWh-accu

Kia heeft voor de Europese markt een nieuwe versie van de Soul gepresenteerd. Het gaat om een geheel elektrische versie van de auto, genaamd e-Soul. Deze komt beschikbaar in een versie met een 39,2kWh-accu en een variant met een 64kWh-accu.

Kia laat weten dat de e-Soul is gebaseerd op de derde generatie van de Soul-crossover. Met de 64kWh-accu heeft de auto een bereik van 452 kilometer volgens de wltp-norm. De goedkopere 39,2kWh-accuversie zou een bereik van 277 kilometer hebben. In Europa brengt Kia alleen deze geheel elektrisch aangedreven versie van de Soul op de markt; versies met verbrandingsmotoren verschijnen hier niet.

De e-Soul is te beschouwen als de opvolger van de Soul EV. Dit is een Soul-model van een eerdere generatie die eveneens geheel elektrisch wordt aangedreven en in 2014 uitkwam met een 27kWh-accu. In 2018 volgde een Soul EV-versie met een 30kWh-accu. De Kia e-Soul is tot op zekere hoogte vergelijkbaar met de Kia e-Niro en de Hyundai Kona Electric. Zo hebben de auto's dezelfde aandrijving en accupakketten.

Ten opzichte van deze vorige versie van de geëlektrificeerde Soul heeft de e-Soul niet alleen een beduidend groter bereik, maar ook meer vermogen. De versie met de 39,2kWh-accu heeft een vermogen van 136pk en de 64kWh-accuversie heeft 204pk. Ook zou het koppel met 39 procent zijn toegenomen tot 395Nm. Daarmee moet de e-Soul de sprint van 0 tot 100km/u in 7,6s afleggen.

De e-Soul heeft volgens de fabrikant verbeterde accupakketten ten opzichte van de Soul EV. Waar de laatstgenoemde uitkwam op een energiedichtheid van 200Wh/kg, komt de lithium-ion-polymeeraccu van de e-Soul uit op 250Wh/kg. De cellen kunnen dus 25 procent meer energie opslaan, waardoor het accupakket relatief licht en compact is. Een interne snellader zit in beide versies en maakt het mogelijk om de accu's in 42 minuten van 20 tot 80 procent op te laden. Daarvoor moet wel een 100kW-lader worden gebruikt.

De Zuid-Koreaanse autofabrikant gaat de derde generatie van de Soul-crossover in bepaalde Europese landen uitbrengen, waaronder Nederland. De e-Soul zal op de Autosalon van Genève worden gepresenteerd. Kia stelt dat de elektrische auto naar verwachting in de tweede helft van dit jaar in Nederland wordt geïntroduceerd. Wat de e-Soul gaat kosten, is nog niet bekendgemaakt.