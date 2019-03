Taxistandplaatsen in Oslo krijgen inductieplaten voor draadloos snelladen

Taxistandplaatsen in Oslo krijgen inductieplaten om de elektrische taxi's draadloos te kunnen opladen terwijl de chauffeurs op klanten wachten. Daarmee hoopt het stadsbestuur de elektrificatie van de taxi's te versnellen. In 2023 moeten alle taxi's in Oslo elektrisch zijn.

Volgens het persbericht is de infrastructuur het grootste probleem waarmee taxichauffeurs met elektrische auto's nu te maken hebben. Het zou te lang duren om een laadpaal te vinden en te wachten totdat de auto is opgeladen. De inductieplaten zouden dit probleem kunnen verhelpen, aangezien taxi's alleen maar naar de plaat hoeven te rijden. Het laden begint dan automatisch. Dit staat de taxichauffeurs toe om te laden op een locatie waar ze toch al moeten zijn omdat daar de klanten komen, zo staat in het persbericht.

Voor de taxistandplaatsen werkt het stadsbestuur samen met energiebedrijf Fortum en inductiespecialist Momentum Dynamics. De partijen geven niet aan hoeveel inductieplaten er komen. Wel zeggen ze dat het laden met maximaal 75kW gebeurt. Voor het draadloze laden moeten de taxi's wel worden uitgerust met een ontvanger.

Een stadsambtenaar die verantwoordelijk is voor elektrische mobiliteit, geeft aan dat alle taxi's in Oslo vanaf 2023 emissievrij moeten zijn. De directeur van Momentum Dynamics geeft aan dat elektrische taxi's met dit project volcontinu kunnen opereren.

Elektrisch rijden in Noorwegen zit in de lift; in 2018 was bijna een op de drie verkochte auto's volledig elektrisch aangedreven. Het land heeft als doel om in 2025 te stoppen met de verkoop van nieuwe benzine- of dieselauto's.