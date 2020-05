Voormalig Oppo-dochtermerk Realme heeft 35 miljoen gebruikers

Voormalig Oppo-dochtermerk Realme heeft in een jaar tijd 35 miljoen gebruikers. Dat zegt de fabrikant. Het is onduidelijk of het daarbij gaat om actieve gebruikers van de software of geleverde telefoons.

Realme 'Blade Runner'

Het voormalige Oppo-dochtermerk, dat de mijlpaal op Weibo deelde, is sinds een jaar een zelfstandig dochterbedrijf en verkoopt vooral midrange-smartphones. De tekst geeft geen uitsluitsel of het gaat om actieve gebruikers of geleverde telefoons, maar het geeft in elk geval een beeld van de positie van Realme op de markt. Met 35 miljoen gebruikers in een jaar tijd is Realme lang geen marktleider, maar veel kleinere fabrikanten als LG en Sony leveren per jaar veel minder smartphones; bij Sony ging het afgelopen jaar om 3,2 miljoen smartphones.

Realme zegt ook over anderhalve week nieuwe producten aan te kondigen en het bericht noemt een smartphone met de interne codenaam Blade Runner, vermoedelijk een gametelefoon. Daarnaast gaan er al enige tijd geruchten over een tv. MySmartPrice toont foto's van dozen van de tv die een schermformaat van 43" en een Netflix-logo laten zien. OnePlus, een andere fabrikant die gelieerd is aan Oppo, verkoopt sinds vorig jaar op de Indiase markt een eigen televisie met Android TV.