Gerucht: Huawei Mate 30-telefoons komen niet uit in Benelux

De Huawei Mate 30-telefoons komen volgens een nieuw gerucht niet uit in de Benelux. De fabrikant zou het uitbrengen van high-end modellen zonder Google-diensten niet zien zitten. Huawei houdt donderdag een evenement in Duitsland voor de aankondiging van de telefoons.

De Nederlandse site LetsGoDigital heeft van twee bronnen gehoord dat de release in de regio die Huawei Centraal-Europa noemt, niet doorgaat. In die regio zitten bij Huawei naast Nederland en België ook onder meer Frankrijk en Duitsland. Het zou kunnen dat de telefoons in enkele Oost-Europese landen wel uitkomen, tekent de site aan. Het gaat om beslissingen die Huawei op het laatste moment ad hoc lijkt te nemen.

Huawei bevestigde eerder al dat het geen Google-diensten mag installeren op nieuwe telefoons. Daarmee kan het onder meer de Play Store en Play Services niet meeleveren. De Play Store is de belangrijkste downloadwinkel op Android, terwijl zonder Play Services onder meer locatiediensten en veel video-apps niet werken. De fabrikant houdt donderdag een evenement voor de aankondiging van onder meer zijn Mate 30-telefoons.

De Chinese fabrikant kan geen Google-diensten gebruiken vanwege het handelsverbod dat de overheid van de VS aan Amerikaanse bedrijven heeft opgelegd. Daardoor mag Google niet meer met Huawei samenwerken aan nieuwe telefoons. Het leveren van ondersteuning voor huidige telefoons met updates en upgrades lijkt wel te mogen. De laatste Huawei-telefoons die uitkwamen, waren de Honor 20 en Honor 20 Pro deze zomer.