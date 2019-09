KPN zet port forwarding weer aan bij 4g-abonnementen voor thuis

KPN heeft port forwarding weer aangezet bij klanten die een 4g-abonnement voor thuis hebben. Dat meldt de Autoriteit Consument en Markt, die over de blokkade van port forwarding overleg heeft gevoerd met KPN.

Volgens ACM zegt KPN dat het probleem ontstond na een 'update van de beveiliging'. "Voorafgaand aan de update heeft KPN tests uitgevoerd, maar hiermee werd het probleem niet ontdekt. Nadat klanten contact opnamen met KPN om te melden dat port forwarding niet meer werkte, heeft KPN de functie hersteld voor alle klanten die er gebruik van maken. Zo kunnen zij port forwarding blijven gebruiken, net zoals voor de update. Met deze acties heeft KPN de zorgen van de ACM weggenomen."

Het blokkeren van port forwarding kwam naar buiten in april, toen de provider klanten met een ouder abonnement overzette op de apn 'basicinternet', die port forwarding niet ondersteunt. Dat abonnement werkt niet met vaste ip-adressen, omdat het om alleen een 4g-lijn gaat. KPN heeft ook andere abonnementen, waarbij klanten dsl en 4g combineren.

De stap wekte woede bij klanten, omdat in de afgelopen jaren port forwarding wel heeft gewerkt, terwijl klanten nu ineens geen verbinding meer kunnen maken met apparaten bij hen thuis. Dat was ook de reden dat ACM vragen ging stellen. "Plotseling een functie op een internetverbinding blokkeren, kan in strijd zijn met de regels rond netneutraliteit."