KPN moet lagere tarieven overzetten nummers met terugwerkende kracht hanteren

De Nederlandse provider KPN moet met terugwerkende kracht vanaf begin 2017 lagere tarieven hanteren voor het overzetten van vaste telefoonnummers. Dat heeft toezichthouder ACM bepaald. Dat geldt veelal voor nummers van bedrijven.

KPN vroeg aan bedrijven maximaal 200 euro voor het overzetten van een blok van telefoonnummers als zij overstapten naar een andere aanbieder, maar dat tarief is inmiddels 42,80 euro. Bij bijvoorbeeld 085-nummers, vaste nummers met een kengetal dat niet aan een locatie gebonden is, was het tarief maximaal 49 euro en dat is nu iets onder 11 euro, blijkt uit de publicatie van ACM.

Volgens ACM mag KPN wel kosten in rekening brengen voor het overzetten van nummers, maar die mogen maximaal de daadwerkelijk gemaakte kosten zijn. Die kosten verschillen per soort telefoonnummer, maar de tarieven lagen volgens de toezichthouder veel te hoog. KPN had de tarieven al verlaagd op 1 maart vorig jaar, maar moet dat nu doen vanaf het eerste moment dat een concurrent klaagde over de tarieven, op 18 januari 2017.

Het is onduidelijk hoeveel geld dat KPN gaat kosten. De provider zou nog in beroep kunnen tegen de beslissing bij de rechtbank in Rotterdam. Het is niet duidelijk of dat zal gebeuren. De beslissing gaat alleen over vaste nummers en niet over mobiele nummers.