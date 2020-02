Websites van 28 Nederlandse gemeenten maakten gebruik van advertentietracking

Verschillende Nederlandse gemeenten plaatsen trackingcookies van Google of Facebook op hun websites. Het ging om 28 gemeenten, waarvan het overgrote merendeel vooraf geen waarschuwing of melding van de cookies maakte.

De gemeenten maakten gebruik van de trackingcookies van Facebook en Google. Het gaat daarbij om de Facebook Pixel of om Googles DoubleClick-advertentienetwerk. Dat blijkt uit een onderzoek van de Volkskrant in samenwerking met de Fontys Hogeschool. De krant bekeek de websites van alle 355 gemeenten in Nederland. Naast de advertentiecookies maakt 43 procent van de gemeenten gebruik van Google Analytics.

In de meeste gevallen plaatsten de gemeenten de cookies zonder daarvoor toestemming aan de bezoeker te vragen. Slechts één gemeente meldde dat de site trackingcookies voor advertenties bevatte. Andere gemeenten benoemen alleen dat zij gebruik maken van Google Analytics. Het is verplicht om websitebezoekers te waarschuwen voor het gebruik van cookies en hen de mogelijkheid te geven die te weigeren.

Sommige gemeenten verwijderden de trackingsoftware van hun websites nadat de Volkskrant daar vragen over stelde. In sommige gemeenten ontkenden woordvoerders dat er software op de site stond. In een enkel geval zegt een gemeente dat het niet bekend was dat de tracking er stond, omdat een extern bureau de website lang geleden had gemaakt.