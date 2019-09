Consumentenorganisatie onthult logo en specs voor 8k-televisies

De Consumer Technology Association heeft een logo geïntroduceerd dat fabrikanten mogen voeren voor 8k-televisies die aan de voorgeschreven eisen voldoen. Daarnaast is er de dit jaar opgerichte 8K Association die op termijn ook met een eigen logo komt.

De CTA zegt dat de overeenkomst voor de logolicentie en de certificatie in de komende weken beschikbaar komt en dat fabrikanten het logo vervolgens vanaf 1 januari 2020 mogen voeren. Daarmee mag het logo alleen gebruikt worden voor producten die vanaf 2020 op de markt komen. Volgens de CTA helpt dit logo winkeliers en consumenten om 'producten te herkennen die aan de 8k ultra hd-vereisten van de industrie voldoen'.

De eisen die de CTA stelt om het logo te mogen gebruiken, zijn bijvoorbeeld een minimum van 33 miljoen actieve pixels met een resolutie van minstens 7680x4320 bij een 16:9-verhouding. Daarnaast moet minstens een 10bit-kleurweergave ondersteund worden en moet de genoemde resolutie in de vorm van een hdmi-input gepaard kunnen gaan met 24, 30 en 60 frames per seconde. Dit betekent dat er minstens een hdmi 2.1-aansluiting aanwezig moet zijn, omdat er via een met hdmi aangesloten apparaat anders geen signaal met een 8k-resolutie met 60 beelden mogelijk is. Ook moet de tv in staat zijn om sd-, hd- en 4k-video's op te schalen naar de 8k-resolutie.

Een van overige specificatievereisten is dat schermen minimaal vijftig procent contrastmodulatie moeten ondersteunen bij het gebruik van een 1x1-roosterpatroon, conform de definitie van de International Committee for Display Metrology. De website FlatpanelsHD merkt op dat dit kan betekenen dat Samsungs huidige 8k-tv's worden uitgesloten, omdat die tv's subpixelrenderingtechnieken gebruiken om de kijkhoeken te verbeteren, wat ten koste gaat van de effectieve resolutie.

De CTA kwam in 2014 al met een eigen 4k-logo en borduurt daar nu op voort met het 8k-logo. Volgens de organisatie is zij er nu ook in geslaagd om grote bedrijven uit de videosector te laten samenkomen om de officiële aanduiding voor 8k-schermen op te stellen en te laten goedkeuren. De CTA is een Amerikaanse handelsorganisatie die naar zeggen de Amerikaanse sector voor consumententechnologie met een waarde van 398 miljard dollar vertegenwoordigt. Volgens de CTA heeft het 2200 bedrijven als lid, waarvan tachtig procent kleine bedrijven en start-ups zijn.

Waarschijnlijk zal de CTA met zijn logo moeten opboksen tegen een soortgelijk logo van de dit jaar opgerichte 8K Association. Deze organisatie komt nog met een eigen logo en publiceerde eerder al haar eigen minimale specificaties voor 8k-tv's. De specificaties van beide organisaties lopen niet enorm uiteen, al noemt de 8K Association bijvoorbeeld wel een codec die gebruikt moet worden voor videocompressie, namelijk hvec; de CTA zegt daar niets over. De 8K Association is gevormd door Samsung, Panasonic, AU Optronics, Hisense en TCL en daar kwamen onlangs Innolux, Intel, Novatek, Samsung Display, Tencent, V-Silicon en Xperi bij. LG en Sony ontbreken vooralsnog in de lijst.