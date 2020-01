Samsung bevestigt komst 8k-televisie zonder schermranden

Samsung heeft de komst van een 8k-televisie met nagenoeg geen schermranden officieel bevestigd. De tv, waarvan eerder al afbeeldingen naar buiten kwamen, moet een nieuwe standaard gaan worden, en heeft daarnaast een nieuwe manier om content te upscalen.

De nieuwe televisie heeft volgens de Koreaanse tak van Samsung het zogenaamde Infinity-design, wat de naamgeving is voor nagenoeg schermrandloze televisies; alleen aan de onderkant zit een dunne rand om het scherm. Volgens de fabrikant gaat het om een nieuwe standaard, wat aangeeft dat het design zonder bezels in de toekomst ook voor andere televisies wordt gebruikt. Verder is de tv, met type-aanduiding Q950TS, 15 millimeter dik.

Ook spreekt Samsung over een processor met kunstmatige intelligentie die onder andere wordt gebruikt voor het upscalen van content met een lagere resolutie dan 8k. Onderdeel daarvan is ScaleNet, een techniek waarbij content kan worden gecomprimeerd om het te kunnen versturen over verbindingen met een te lage bandbreedte om 8k te streamen. Eenmaal bij de tv aangekomen wordt het door de processor weer naar 8k gebracht.

De ai-processor wordt ook gebruikt voor geluid; zo is er een techniek ingebouwd die objecten op het scherm kan volgen, waarbij het geluid afhankelijk van de positie van het object wordt weergegeven aan de linkerkant of rechterkant van de speakers. Samsung stelt dat er op deze manier een 5.1-surroundbeleving kan worden nagebootst met de tv-speakers.

Verder wordt ondersteuning voor de AV1-codec genoemd; YouTube gebruikt deze videocodec om 8k-beelden te laten zien. De mogelijkheid voor picture-in-picture is ook ingebouwd en er is een 'digitale butler' die volgens Samsung andere apparaten kan bedienen. Daarbij gaat het om apparaten die met wifi of bluetooth zijn verbonden, maar ook om oudere apparaten die niet verbonden zijn met het internet. Praten met de televisie kan via Bixby, Amazon Alexa of Google Assistant.

Samsung gaat zijn 8k-televisie zonder schermranden op de CES-beurs tonen. Mogelijk wordt er dan ook meer bekend over de verkrijgbaarheid. De komst van de televisie werd afgelopen week al bevestigd door het uitlekken van promotiemateriaal voor de CES-beurs.