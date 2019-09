Render van de OnePlus 7T Pro toont gelijkenis met OnePlus 7 Pro

Een officiële render van de OnePlus 7T Pro is uitgelekt. De smartphone toont veel gelijkenissen met het huidige topmodel van OnePlus, de 7 Pro. De telefoon heeft net als zijn voorganger drie camera's aan de achterkant en een scherm zonder inkeping.

De render is door OnLeaks gepubliceerd via iGeeksblog. De OnePlus 7T Pro lijkt wat ontwerp betreft vrijwel identiek te zijn aan de huidige OnePlus 7 Pro. Nieuw is alleen een soort inkeping naast het camera-eiland aan de achterkant van het toestel, zo lijkt het. De pop-up-selfiecamera en het scherm zonder notch blijven vrijwel hetzelfde. Eerder ging het gerucht al dat de 7T Pro veel op zijn voorganger zou lijken.

Volgens iGeeksblog krijgt de 7T Pro McLaren-editie wel een vernieuwde achterzijde. Die versie van het toestel krijgt een achterkant met een textuur op de volledige achterkant. De huidige McLaren-versie van de 7 Pro heeft alleen een textuur op het midden van de achterkant.

De uitgelekte OnePlus 7T Pro-afbeelding (links) vs. de huidige 7 Pro (rechts).

Volgens het bericht bevat de OnePlus 7T Pro een Snapdragon 855 Plus-chip en in ieder geval 8GB aan ram. Daarnaast heeft het toestel naar verluidt een amoled-scherm van 6,65" met een resolutie van 3100x1440 pixels en een verversingssnelheid van 90Hz. Het scherm ondersteunt hdr10+ en heeft een ingebouwde vingerafdruksensor. De huidige OnePlus 7 Pro heeft een 6,67"-scherm met een resolutie van 3120x1440 pixels en ondersteunt geen hdr.

De accu van de 7T Pro heeft naar verluidt een capaciteit van 4085mAh met ondersteuning voor Warp Charge 30T. De 7T Pro zou een primaire camera met 48-megapixelsensor bevatten, net als de 7 Pro. Ook heeft het toestel een 8-megapixelcamera met telelens en een 16megapixelcamera met groothoeklens. Volgens de geruchten krijgt de camera bovendien een nieuwe macro-modus en kan het toestel slow-motionvideo's maken met een resolutie van 720p en maximaal 960 beelden per seconde.

Volgens iGeeksblog bevat de 7T Pro, net als zijn voorganger, een pop-up-selfiecamera. De resolutie blijft met 16 megapixels ook hetzelfde. Wel nieuw is elektronische beeldstabilisatie voor de selfiecamera.

Gisteren toonde OnePlus al het ontwerp van de aankomende OnePlus 7T. Die smartphone wordt op 26 september gepresenteerd. OnePlus organiseert ook op 10 oktober ook een evenement waar meer details over de 7T-serie bekend worden gemaakt.