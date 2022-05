Acer brengt Chromebook-2-in-1 met 3:2-scherm van 2256x1504 pixels uit

Acer heeft twee nieuwe Chromebook Spin-modellen met touchscreen aangekondigd. De Chromebook Spin 713 heeft een 13,5"-scherm met beeldverhouding van 3:2. De Spin 311 is gericht op studenten.

Volgens Acer is de Chromebook Spin 713 gebaseerd op Intels Project Athena, waarmee Intel een aantal garanties wat onder andere accuduur betreft wil bieden. Zo belooft Acer dat de Spin 713 het tot aan tien uur vol kan houden, gemeten met Googles Loadtest. De Chromebook bevat een omklapbaar ips-scherm met resolutie van 2256x1504 pixels en aspect ratio van 3:2. De processor is een niet nader genoemde chip van Intel en de laptop krijgt tot aan 16GB ddr4 en een pci-e nvme-ssd van maximaal 256GB. De dikte is 16,8mm en het gewicht komt uit op 1,37 kilogram.

De Spin 713 bevat verder twee usb 3.2 gen 1-poorten met type c-connector, displayport-modus en laadoptie. Daarnaast is er hdmi, usb 3.0 en een microsd-kaartlezer. Wat connectiviteit betreft is er ondersteuning voor 802.11ax met een 2x2-adapter en bluetooth 5.0. De Chromebook verschijnt in augustus in Europa voor een startprijs van 699 euro. Er komt ook een versie met enterprisebeheermogelijkheden voor 899 euro.

De Spin 311 is een kleinere Chromebook met 11,6"-touchscreen voor studenten. Deze laptop bevat een MediaTek8183-soc en zou het daarmee tot aan 15 uur vol kunnen houden bij werkzaamheden. De laptop ondersteunt 802.11ac-wifi en bluetooth 4.1. Het gewicht is 1 kilogram. Deze instap-Chromebook verschijnt in juni voor een vanafprijs van 299 euro.