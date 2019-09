Acer introduceert 11,6"-Chromebook met kantelbaar scherm

Acer brengt dit jaar vier nieuwe Chromebooks uit waaronder één model met kantelbaar scherm. Het gaat om twee compacte en twee grotere modellen. De laptops zijn vanaf december verkrijgbaar.

De line-up bestaat uit twee grotere modellen die gericht zijn op productiviteit, en twee kleinere modellen die vooral voor onderweg zijn bedoeld. Alle vier de modellen zijn uitgerust met twee usb 3.1 gen 1-poorten met type c-connector: een aan elke zijde. Beide usb-c-connectors kunnen worden gebruikt om de Chromebooks op te laden. Verder hebben alle modellen twee usb 3.1 type a-poorten en een micro-sd-kaartlezer. Ook zijn de Chromebooks alle vier voorzien van een hd-webcam en bieden ze ondersteuning voor 802.11ac-wifi en bluetooth 5.0.

De kleine Chromebook 311 en Chromebook 311 Spin hebben beide een ips-scherm van 11,6", waarbij de Spin een aanraakscherm heeft dat 360 graden kantelbaar is. Beide schermen hebben een onbekende hd-resolutie. De 311 en 311 Spin worden, net als de grotere modellen, allebei geleverd met een Intel Celeron N4100- of N4000-cpu. De accuduur bedraagt volgens Acer maximaal tien uur, gebaseerd op de 'power_LoadTest' van Google. De prijs van de Acer Chromebook 311 Spin begint bij 349 euro, terwijl de reguliere 311 vanaf 249 euro verkrijgbaar is.

Acer Chromebook 311 Spin

Acer Chromebook 311

De Acer Chromebook 315 is het grootste model, met een ips-scherm van 15,6". De Acer Chromebook 314 is iets kleiner, met een ips-scherm van 14". De resolutie van beide modellen is maximaal 1920x1080 pixels. Deze laptops kunnen worden uitgerust met een Intel Celeron N4000-cpu met twee cores of de N4100-processor met vier kernen. Daarnaast kan de 315 worden uitgerust met een Intel Pentium Silver N5000-soc met vier cores. Verder bevatten beide modellen maximaal 128GB aan emmc-opslag en tot 8GB aan tweekanaals-sdram. De accuduur is volgens Acer maximaal 12,5 uur. Dit is eveneens gebaseerd op de Google LoadTest. De Chromebook 315 en 314 zijn beide verkrijgbaar vanaf 299 euro.

Acer Chromebook 315

Acer Chromebook 314