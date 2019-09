Asus voorziet ProArt StudioBook One-laptop van Quadro RTX 6000-gpu met 24GB vram

Asus komt met een nieuwe serie ProArt StudioBook-laptops. Het topmodel daarin is de StudioBook One, die met een Quadro RTX 6000-videokaart met 24GB vram wordt uitgerust. De hardware van die laptop zit achter het scherm in plaats van in het onderste deel.

De Quadro RTX 6000-gpu was al beschikbaar voor desktops, maar komt ook naar laptops. Asus is met zijn ProArt StudioBook One de eerste fabrikant die de krachtige gpu in een laptop stopt. Die laptop is het topmodel van een nieuwe serie laptops waarmee Asus zich op creatievelingen richt.

Asus geeft de StudioBook One W590G6T een opvallend ontwerp. De hardware van de laptop zit achter het scherm in plaats van onder het toetsenbord. Asus doet dat zodat gebruikers de laptop op hun schoot kunnen zetten en dan minder last hebben van de warmtegenererende onderdelen. Het schermgedeelte heeft een scharnier dat 4,57 graden openklapt, waardoor de warme lucht beter kan ontsnappen. De Quadro RTX 6000-videokaart wordt gecombineerd met een Core i9-9980HK-octacoreprocessor en 32GB ddr4-geheugen. Asus zegt een koelblok te gebruiken dat van een titaniumlegering is gemaakt.

Het geheel is 2,43cm dik en weegt 2,9kg. Hoe de gewichtsverhouding is tussen het scherm en het toetsenbordgedeelte, is niet bekend. Vermoedelijk stopt Asus de 90Wh-accu in het onderste deel, waar ook het toetsenbord zit om zo het gewicht te balanceren. De laptop wordt geleverd met een 300W-adapter.

Het 15,6"-scherm heeft een 4k-resolutie, heeft een verversingssnelheid van 120Hz en is afgewerkt met glas. Het paneel kan honderd procent van de Adobe-rgb-kleurruimte weergeven en wordt gekalibreerd tot een afwijking van minder dan 1 Delta E.

Asus presenteert ook de StudioBook Pro X W730G5T. Dat is een reguliere laptop met een 17"-scherm met een 16:10-verhouding en een resolutie van 1920x1200 pixels. De touchpad bestaat uit een tweede schermpje; Asus noemt dat ScreenPad 2.0. Asus levert de StudioBook Pro X met mobiele Xeon-hexacoreprocessors en de Nvidia Quadro RTX 5000-gpu met 16GB vram. De laptop kan met maximaal 128GB ddr4 en tot 6TB aan ssd's worden uitgerust. De accu heeft een capaciteit van 96Wh en de 2,82cm dikke laptop weegt 2,5kg.

De nieuwe ProArt StudioBook-serie omvat ook de Pro 17 W700- en Pro 15 W500-uitvoeringen, en de StudioBook 17 H700 en StudioBook 15 H500. De Pro-versies hebben Quadro RTX-gpu's en in de niet Pro-versies zit een RTX 2060-videokaart. Wanneer de Asus ProArt-laptops op de markt komen en wat ze gaan kosten, is nog niet bekendgemaakt.