Asus brengt ProArt StudioBook Pro 17 en Pro X uit voor 2899 en 4999 euro

Asus brengt zijn ProArt StudioBook-laptops uit in Nederland en België. De Pro 17-uitvoering is er in Nederland vanaf 2899 euro en de Pro X is er vanaf 4999 euro. De laptops hebben allemaal een 17"-scherm met 16:10-verhouding en een Nvidia Quadro RTX-gpu.

De duurste modellen in de StudioBook Pro X-serie hebben een ScreenPad 2.0. Dat is een scherm op de plek van de touchpad; Asus zette dat eerder in zijn laptops voor consumenten. Met laptops in de StudioBook Pro-serie mikt de fabrikant op de zakelijke markt. In de Pro X zit een Xeon-hexacore en een Quadro RTX 5000-gpu met 16GB gddr6-geheugen.

Het goedkoopste model heeft 32GB ram en een 512GB-ssd, en kost 4999 euro. Voor een meerprijs van duizend euro krijgen kopers 64GB ecc-geheugen en een 1TB-ssd. De andere specificaties zijn gelijk. De laptop weegt 2,5kg en is 2,82cm dik. De afmetingen zijn 38,2x26,5cm. Vanwege de dunne schermranden en 16:10-verhouding is de laptop relatief compact voor een 17"-model.

In Nederland en België verschijnen dezelfde uitvoeringen van de StudioBook Pro X. Bij de modellen voor België staat er -BE achter het typenummer en die uitvoeringen zijn voorzien van een azertytoetsenbord.

StudioBook Pro X W730G5T-AV034R (NL & BE) StudioBook Pro X W730G5T-AV011T (NL & BE) Scherm 17", full-hd, 16:10, mat 17", full-hd, 16:10, mat Cpu Intel Xeon E-2276M (6c/12t) Intel Xeon E-2276M (6c/12t) Gpu Quadro RTX 5000 16GB gddr6 Quadro RTX 5000 16GB gddr6 Ram 32GB ddr4 64GB ecc ddr4 Opslag 512GB nvme-ssd 1TB nvme-ssd Adviesprijs 4999 euro 5999 euro

De StudioBook Pro 17 is een goedkopere en dunnere variant zonder ScreenPad. Deze modellen zijn voorzien van Core i7- of Xeon-hexacore en van een Nvidia Quadro RTX 3000-gpu met 6GB gddr6. Het matte 17"-scherm met 16:10-verhouding is gelijk aan dat van de duurdere Pro X-uitvoeringen.

Volgens Asus wegen de StudioBook Pro 17-modellen 2,39kg en zijn ze 1,84cm dik. De laptops zijn 38,2cm breed en 28,6cm diep. In Nederland komen twee uitvoeringen uit, in België verschijnt alleen het duurdere model.

StudioBook Pro 17 W700G3T-AV039R (NL) StudioBook Pro 17 W700G3T-AV030T (NL & BE) Scherm 17", full-hd, 16:10, mat 17", full-hd, 16:10, mat Cpu Core i7-9750H (6c/12t) Intel Xeon E-2276M (6c/12t) Gpu Quadro RTX 3000 6GB gddr6 Quadro RTX 3000 6GB gddr6 Ram 32GB ddr4 64GB ecc ddr4 Opslag 512GB nvme-ssd 1TB nvme-ssd Adviesprijs 2899 euro 3999 euro

Asus kondigde de StudioBook Pro-laptops in september tijdens de IFA-beurs aan. Destijds werd ook de StudioBook One-laptop getoond, waarbij de hardware achter het scherm zit in plaats van onder het toetsenbord. Of en wanneer dit model naar Nederland en België komt, is nog niet bekend.