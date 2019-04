Acer introduceert Chromebooks met numeriek toetsenblok

Acer heeft donderdag twee nieuwe Chromebooks voor de zakelijke markt aangekondigd. De Chromebook 715 heeft een 15,6"-scherm en bevat een toetsenbord met achtergrondverlichting en een numeriek eiland. Er komt ook een 714-variant met een 14"-scherm.

Er zijn niet veel Chromebooks met numeriek toetsblok. Acer levert bepaalde modellen van de Chromebook 715 met een touchscreen. De laptop is 17,9mm dik en weegt 1,8 kilogram. De Chromebook 714 heeft een 14"-scherm en is met 17,7mm en 1,5 kilogram iets dunner en lichter.

Beide modellen hebben een resolutie van 1920x1080 pixels en een aluminium behuizing. Acer levert ze met 8GB en 16GB ram en 32GB, 64GB of 128GB emmc-opslag. De keuze wat processors betreft is uit de Pentium Gold 4417U, Celeron 3867U, Core i3-8130U en Core i5-8250U. Aan beide zijden van de laptops is er een usb-c-poort van de 3.1 gen 1-generatie. Daarnaast is er een usb 3.0-poort en micro-sd-kaartlezer.

De Chromebook 715 en 714 komen beide in juni uit en kosten dan vanaf 550 euro.