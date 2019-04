Privaat gefinancierde landing op de maan is mislukt

Het is SpaceIL donderdagavond niet gelukt Beresheet gecontroleerd op de maan te landen. Het zou om de eerste privaat gefinancierde maanlanding gaan, voortgekomen uit de Lunar X Prize-competitie, maar de poging is mislukt.

Vlak voor de daadwerkelijke landing kreeg Beresheet te maken met tegenslag, waardoor het landingsproces op een mislukking is uitgelopen. Eerst maakten de technici melding van problemen met de telemetrie en vervolgens bleken er motorproblemen waarna het communicatieteam het contact met Beresheet verloor op 149 meter boven het maanoppervlak. Waarschijnlijk is de lander op het maanoppervlak te pletter geslagen, omdat de motor die het ruimtevaartuig moest afremmen problemen vertoonde. Daardoor was de snelheid te hoog bij het naderen van het oppervlak.

De BBC meldt dat de sleutel tot succes bij deze missie een in het Verenigd Koninkrijk gebouwde motor was, die gebouwd is door het bedrijf Nammo. Deze Leros-raketmotor bracht Beresheet op 4 april in een baan om de maan en was ook cruciaal voor het afremmen om een zachte landing op het maanoppervlak te garanderen. Rob Westcott, een technicus van Nammo, zegt dat zijn bedrijf een dergelijke motor nog niet eerder in een dergelijke applicatie heeft gebruikt. Hij beschrijft dat de motor bij de afdaling gedurende twintig minuten autonoom een ingeprogrammeerd proces doorloopt waarbij de motor heel precies in-, uit-, en vervolgens weer ingeschakeld wordt. Wellicht heeft de aanzienlijke hitte in de motor bijgedragen aan de problemen.

Beresheet, Hebreeuws voor 'in den beginne', was een project van de non-profitorganisatie SpaceIL. Het was het de eerste keer dat Israël een onbemande sonde richting de maan stuurt. SpaceIL komt voort uit de Lunar X Prize-competitie voor private maanlandingen. Google begon deze competitie in 2007, maar de deadline voor deelnemers verstreek in 2017. SpaceIL besloot daarop toch door te zetten.

Beresheet op 22 kilometer van het maanoppervlak