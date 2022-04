Modder stopt Nintendo Wii in behuizing ter grootte van Game Boy Color

Een handige knutselaar heeft de hardware van een Nintendo Wii weggewerkt in een 3d-geprinte behuizing ter grootte van een Nintendo Game Boy Color. GingerOfMods werkte negen maanden aan zijn zogenaamde Wii Boy Color.

GingerOfMods maakte aanpassingen aan de software van de Wii, zodat de diskdrive niet meer vereist is voor de werking. Daardoor kan de hardware van de console uit 2006 flink kleiner gemaakt worden. De modder deelde het pcb op in diverse kleine stukjes en ontwierp een eigen pcb om alles met elkaar te verbinden. Ook zit er een kleine ventilator in de behuizing.

De aangepaste hardware is weggewerkt in een 3d-geprinte behuizing die vrijwel dezelfde afmetingen heeft als een Game Boy Color. GingerOfMods gebruikt echter een veel grotere 3,5"-ips-lcd met een resolutie van 640x480 pixels. Voor de controller gebruikte de modder knoppen van de Nintendo DS Lite en de thumbsticks van een Nintendo Switch. Intern zijn die bedieningselementen gekoppeld aan het pcb van een GameCube-controller. Via software worden de knoppen vertaald naar input voor Wii-games.

In de Wii Boy Color zit een accu die zo'n twee tot drie uur meegaat volgens de maker. Via de usb-c-aansluiting is ook een powerbank aan te sluiten. Ook heeft de draagbare Wii een 3,5mm-audiojack en een ingebouwde luidspreker.

Het is niet de eerste keer dat een modder een Wii-console ombouwt tot een draagbaar apparaat. Ook andere Nintendo-consoles, zoals de GameCube en Super Nintendo 64, zijn al vaker omgebouwd tot handheld. De mod van GingerOfMods is opvallend vanwege de behuizing die veel op een Game Boy Color lijkt.