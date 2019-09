EA's verdediging van Battlefront II-lootboxes krijgt Guinness-downvote-record

EA heeft een door Guinness World Records erkend record behaald, al zal de uitgever er vermoedelijk niet erg mee in zijn nopjes zijn. Het gaat om het meest naar beneden gestemde Reddit-comment, waarin de uitgever de lootboxpraktijken in Star Wars probeerde te verdedigen.

Een Reddit-gebruiker plaatste een foto van het 2020 Guinness World Record. Het gaat specifiek om een reactie van 12 november 2017, waarin Electronic Arts officieel reageerde op een bericht van een Battlefront II-speler waarin hij klaagde over het feit dat hij 80 dollar betaalde voor de Deluxe-editie van het spel, maar desondanks nog geen toegang had tot het Darth Vader-personage.

EA schreef toen het volgende: "Het is de bedoeling dat spelers een gevoel van trots en voldoening overhouden aan het vrijspelen van bepaalde heroes." Dat leidde al snel tot een storm aan kritiek, getuige het feit dat binnen een dag het aantal downvotes opliep naar 230.000, wat toen al een downvote-record op Reddit was. Dat aantal negatieve stemmen is opgelopen tot 683.000.

De kritiek ging onder meer over de enorme hoeveelheid tijd die spelers moesten spenderen om content vrij te spelen. De uitgever gaf eind oktober 2017 al aan dat het de lootboxes ging aanpassen en twee weken daarna maakte EA bekend dat het de in-game-prijzen van bepaalde personages zoals Darth Vader ging verlagen. Een paar dagen later werden microtransacties zelfs tijdelijk gedeactiveerd.