NASA maakt cgi-tool voor creëren van gedetailleerde 3d-maanbeelden

Met dank aan de al tien jaar om de maan cirkelende Lunar Reconnaissance Orbiter beschikt de NASA over een enorme bak foto's en data over het maanoppervlak. Een NASA-technicus heeft deze ruwe data nu toegankelijk gemaakt voor makers van 3d-beelden.

De zogeheten CGI Moon Kit is het resultaat van de inspanningen van Ernie Wright, een science visualizer van de Scientific Visualization Studio van NASA’s Goddard Space Flight Center. In feite bestaat de kit uit twee zeer gedetailleerde kaarten die gemaakt zijn op basis van de ruwe data van het in 2009 gelanceerde Lunar Reconnaissance Orbiter-ruimtevaartuig.

Ten eerste is er een kleurenmap die is gebaseerd op een al bestaande mozaïek; dit is een samengestelde composiet van 100.000 foto's die gemaakt zijn met de Wide Angle Camera van de Lunar Reconnaissance Orbiter. Daarnaast is er een hoogtekaart die gemaakt is op basis van data met het Lunar Orbiter Laser Altimeter-instrument van het maanruimtevaartuig. Die worden vervolgens in 3d-animatiesoftware samengevoegd om een gedetailleerd model van de maan te maken, waarbij elke pixel informatie over de basiskleur en de hoogte van het oppervlak bevat.

De narrow-angle camera van de Lunar Reconnaissance Orbiter heeft het grootste deel van het oppervlak van de maan in kaart gebracht met een resolutie van een meter per pixel of beter. Een grafische representatie van deze data staat online. Onder meer de topografische gegevens van de maan worden gebruikt ter voorbereiding voor veiligere landingsplekken voor het Artemis-programma. Volgens dat NASA-programma moeten er tegen 2024 weer mensen op de maan lopen.