Star Wars Battlefront II is 19 miljoen keer geclaimd bij actie Epic Games Store

EA meldt dat meer dan 19 miljoen spelers Star Wars Battlefront II hebben geclaimd in de week dat het spel gratis was in de Epic Games Store. Het is voor het eerst dat een grote uitgever details geeft over aantallen bij een weggeefactie van Epic.

Star Wars Battlefront II was van 15 tot 21 januari gratis te claimen in de Epic Games Store en EA meldt dat meer dan 19 miljoen mensen dat hebben gedaan. Hoeveel van die mensen het spel daadwerkelijk hebben gedownload en gespeeld, is niet bekend. De gratis games in de Epic Games Store zijn in een bepaalde periode te claimen en worden dan permanent toegevoegd aan de bibliotheek van gebruikers.

Door de weggeefactie zijn er weer meer spelers online actief in Star Wars Battlefront II. Op de eerste dag van de actie leverde de toestroom problemen op, waardoor spelers foutmeldingen kregen te zien. EA heeft dat opgelost door de servercapaciteit op te schalen. De game kwam in 2017 uit en deed het toen minder goed dan EA had verwacht. De uitgever dacht acht miljoen exemplaren te kunnen leveren in het eerste kwartaal na het verschijnen, maar dat werd ongeveer een miljoen minder. Er was veel controverse rondom microtransacties in het spel.

In de Epic Games Store worden wekelijks games weggeven, maar over het algemeen is onbekend hoe vaak die gratis games geclaimd worden. Sommige uitgevers en ontwikkelaars geven daar wel details over. Zo bleek eerder dat Remnant: From The Ashes meer dan 10 miljoen keer is geclaimed bij een weggeefactie vorig jaar. Football Manager 2020 werd in drie dagen een miljoen keer geclaimd. Sega's strategiegame A Total War Saga: Troy is in de eerste 24 uur na de release 7,5 miljoen keer gedownload via de Epic Games Store. In die korte periode was het spel gratis, daarna kostte de game 50 euro.

Epic Games toonde eerder in een infographic dat in 2019 in totaal 200 miljoen exemplaren van gratis games waren geclaimd. In dat jaar werden er 73 miljoen games weggegeven. De grootste weggeefactie tot nu toe is vermoedelijk die van Grand Theft Auto V. In mei 2020 was die game gratis te claimen in de Epic Games Store en dat zorgde voor grote drukte en storingen in de downloadwinkel. Cijfers over die weggeefactie zijn nooit bekendgemaakt. In juni vorig jaar zei Epic dat zijn gamesplatform 61 miljoen maandelijks actieve gebruikers heeft.