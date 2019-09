Tweakers Podcast #77 - IPhone 11, cyberspionage en grote telefoons

Het is al jaren vaste prik; ergens begin september kondigt Apple nieuwe iPhones aan. Zo ook dit jaar, maar is het nog wel een iPhone-evenement? Bijna net zoveel aandacht ging uit naar de diensten van Apple, die beetje bij beetje steeds meer op de voorgrond treden.

Samen met smartphonereviewer Chris hebben we het over wat Apple precies heeft aangekondigd. Daarbij hebben we het natuurlijk over de nieuwe iPhone 11-line-up, de verbeterde Apple Watch en de aangepaste iPad, maar dus ook over Apple TV+ en Apple Arcade. Ook bespreken we in hoeverre Apple nog steeds een bron van inspiratie voor zijn concurrenten vormt.

Arnoud grijpt deze aflevering aan voor een boekentip: "Het is oorlog, maar niemand die het ziet". Volkskrant-journalist Huib Modderkolk dook in de wereld van staatshacking, digitale beveiliging en spionage. Hij knoopt daarbij een aantal interessante ontwikkelingen en feiten aan elkaar, en schetst zodoende niet het positiefste plaatje als het op onze privacy en digitale vrijheid aankomt.

Jurian komt in deze aflevering terug op zijn highlight van de vorige keer nadat hij erachter kwam dat sommige fabrikanten van slimme bedden de grote belofte niet waarmaken en, net zoals in veel andere sectoren gebeurt, features pas op termijn toevoegen via software-updates. Een soort dlc voor je bed. Zo'n product had overigens niet misstaan op de IFA, waar Chris net van terug is. Waar je immers op een beurs als de CES grote introducties op het gebied van populaire consumentenelectronica kunt verwachten, lijkt de IFA meer uit te blinken in enigszins aparte, 'slimme' apparaten.

Wout loopt tot slot tijdelijk met een andere telefoon rond om te achterhalen of het nu echt tijd is om kleine telefoons vaarwel te zeggen. Is het, buiten het steeds kleiner wordende aanbod van compacte telefoons, wat accuduur betreft vaak ook maar behelpen? Over wat in praktijk nou fijner werkt, groot of klein, blijken de meningen nog verdeeld.

00:19 Opening

03:37 Jurian trekt zijn smartbedhighlight in

06:38 De hoogtepunten van Chris' IFA-bezoek

11:38 Arnoud las een aanrader over hacking en cyberspionage

18:38 Wout probeert de overstap naar een grote telefoon te maken

28:01 Niet veel nieuws onder de zon bij de iPad

30:40 De nieuwste Apple Watch is eindelijk een echt horloge

36:34 Wat is er nieuw aan de iPhone 11-serie?

43:21 Is Apple nu een leider of een volger?

48:07 Ook Apple mengt zich in de streamingwars

59:50 Sneakpeek

Stel je vragen aan de oprichters van Tweakers!

In het kader van onze 21e verjaardag nemen we binnenkort een podcast op met Femme Taken, Daniël Kegel en Floris Diemel, de oprichters van Tweakers, over het ontstaan van de site. Daarnaast plaatsen we een uitgeschreven versie op de site. Heb jij een vraag aan een van deze drie over het ontstaan en de beginjaren van Tweakers? Laat hem dan achter in de reacties of via podcast@tweakers.net.

