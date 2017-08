Disney-parken krijgen vr-ruimtes die bezoekers in Star Wars plaatsen

Disney-parken in de VS krijgen een nieuwe attractie met de naam Star Wars: Secrets of the Empire. Bezoekers krijgen een standalone vr-pak aan en lopen door een ruimte die de illusie geeft dat ze in een Star Wars-locatie rondlopen.

Star Wars: Secrets of the Empire komt in de Disney-parken in Californië en Florida. Wie de attractie betreedt, moet een speciale head-mounted display, rugzak-pc en haptisch vest dragen. Dit mobiele systeem zorgt voor de vr-weergave, maar deze weergave wordt gecombineerd met de fysieke ruimte.

Muren in de vr-omgeving zijn echt te betasten en als bezoekers op een stoel in de futuristische vr-omgeving willen zitten, dan kan dat omdat deze er in de fysieke ruimte echt staat. Daarnaast werkt de attractie met geuren, temperaturen, wind en vocht om de ervaringen levensechter te maken.

Althans, waarschijnlijk gaat Star Wars: Secrets of the Empire er ongeveer zo uit zien, afgaande op het eerdere werk van de makers van de attractie, The Void. Dit bedrijf is gespecialiseerd in hyper-reality-ervaringen, zoals The Void het zelf noemt. Eerder maakte het bedrijf zo'n ruimte voor Ghostbusters. Voor de Star Wars-versie werkt The Void samen met LucasFilm en ILMxLAB, een onderdeel van Industrial Light & Magic dat zich richt op immersive entertainment.