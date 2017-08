Cmd.exe krijgt voor het eerst in twintig jaar een make-over

Van 0,0,0 naar 12,12,12, van 0,0,128 naar 0,55,128 en 242,242,242 in plaats van 255,255,255. Het zijn enkele van de wijzigingen in cmd.exe die Microsoft doorvoert. Het is voor het eerst in twintig jaar dat het uiterlijk van de commandprompt wordt aangepast.

Dat donkerblauw op zwart niet prettig leest, weet iedereen wel. Na twintig jaar is nu ook Microsoft tot die conclusie gekomen en dus krijgt de commandprompt een nieuw kleurschema. Het heugelijke nieuws wordt gebracht op het blog van Microsoft, waar alle zestien nieuwe kleuren uit de doeken worden gedaan.

Het oorspronkelijke kleurschema was niet gemaakt met de huidige beeldschermtechnieken in het achterhoofd. Dat levert nu met name problemen op bij kleuren met een diepe verzadiging, zoals donkerblauw. Volgens Microsoft is het nieuwe kleurschema meer in lijn met andere terminals, zoals die van Visual Studio Code.

De nieuwe kleuren zitten in build 16257 van Windows 10, die beschikbaar is via de Fast Ring voor Windows Insiders. Alleen gebruikers die een schone installatie doen krijgen de nieuwe kleuren te zien. Microsoft past de kleuren bij andere gebruikers niet aan omdat het aangepaste kleurschema's niet wil beïnvloeden. Gebruikers kunnen de nieuwe kleuren instellen via de Windows Console-settings.