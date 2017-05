Door Arnoud Wokke, woensdag 31 mei 2017 19:44, 14 reacties • Feedback

Microsoft belooft binnenkort een fix uit te brengen voor Office. De fix moet voorkomen dat het softwareprogramma elk uur kort een command prompt laat zien. Microsoft test de patch al in een Insiders-versie van zijn kantoorsoftware.

Microsoft-medewerker Greg Jensen zegt op Microsofts eigen forum in een post van dinsdag dat de fix in een toekomstige Office-update zal zitten, maar geeft geen exacte informatie wanneer die verschijnt. De patch is al beschikbaar voor gebruikers in de Slow Ring van het Insiders-programma.

Gebruikers kunnen de pop-ups handmatig uitzetten via de taakplanner, merkt een Reddit-gebruiker op. De pop-up veroorzaakte veel irritatie, omdat games hierdoor niet langer schermvullend draaien. Ook kunnen mensen erdoor denken dat de computer is getroffen door malware.

De boosdoener is OfficeBackgroundTaskHandlerRegistration, een onderdeel van Office. Gebruikers die er last van hebben, zien elk uur als de taak zich uitvoert een pop-up met een command prompt verschijnen, die ook meteen weer verdwijnt. Het probleem doet zich sinds enkele maanden voor.